Осторожнее с беременными: офисный руководитель поплатился за опрометчивость – подробности скандала

В Британии суд признал виновным в дискриминации мужчину, который назвал свою беременную подчиненную плаксивой

В Великобритании женщина выиграла судебное дело. В иске она обвинила своего начальника в дискриминации на рабочем месте из-за того, что он называл ее "очень эмоциональной и плаксивой" во время беременности. Суд признал мужчину виновным и постановил выплатить женщине компенсацию за моральный ущерб.

Об этом пишет The Guardian.

Никола Гиндс из английского графства Йоркшир біла сотрудницей аутсорсинговой компании. В апреле 2020 года женщина узнала, что беременна и сообщила об изменениях в своей жизни непосредственному руководителю.

Однако через шесть месяцев, в октябре, у Гиндс в течение одной недели произошли две панические атаки. После этого она написала начальнику, что не справляется с рабочей погрузкой.

Нав Калли, руководитель женщины, не ответил ей, но написал электронное письмо своему коллеге. В письме он отметил, что его подчиненная "стала очень эмоциональной и плаксивой" поэтому по его мнению, ее нужно отправить в неоплачиваемый отпуск.

После родов женщина вернулась на работу, но уже в сентябре 2021 года уволилась.

После изучения материалов дела судья Роджер Тайнан пришел к выводу, что Нав Калли, как руководитель истицы создал о ней стереотипное представление, как об "эмоциональной, беременной женщине под влиянием гормонов", и что "при конкретных обстоятельствах его описание было пренебрежительным и унизительным".

"Вывод заключался в том, что она не полностью контролировала свои эмоции из-за беременности и что в результате она выдвигала необоснованные требования. Мы убеждены, что отсутствие оценки рисков, а также бездействие Калли в октябре 2020 года стали существенными факторами, повлиявшими на решение Гиндс уволиться ", – заявил судья.

Сама Никогда Гиндс после победы в суде заявила, что хочет своим поступком показать пример для всех будущих и молодых мам, сталкивающихся с дискриминацией на рабочем месте.

"После 12 лет упорного и самоотверженного труда я закончила свою карьеру сломленной женщиной, лишенной всей своей уверенности", – подчеркнула Никола.

Напомним, фальшивый адвокат выиграл все 26 дел в суде, несмотря на то, что никогда не учился на юридическом факультете. После того как правда вышла наружу, талантливый самозванец был арестован.

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