ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
405
Время на прочтение
2 мин

Остров королевы Анны выставили на продажу за 350 тыс. фунтов, но предупредили о "сюрпризах" (фото)

Уникальная возможность приобрести остров в Национальном парке Сноудона, когда-то принадлежавшего королеве Анне, с исторической фермой и панорамными видами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Остров королевы Анны выставили на продажу за 350 тыс. фунтов, но предупредили о "сюрпризах" (фото)

Анна Стюарт / © Википедия

Небольшой частный остров Ynys Gifftan («Дар Анны»), принадлежавший короле Анне в 1700-х годах, выставлен на продажу за 350 тыс. фунтов стерлингов, однако покупателю придется иметь дело с определенными трудностями.

Об этом говорится в материале Mirror.

Остров расположен у побережья Портмирион на севере Уэльса. Королева Анна подарила его предкам местного землевладельца, а ныне новый владелец получит 17,74 акра (около 7,18 га) земли, включая викторианскую ферму, которая не заселена уже почти 60 лет.

Остров Анны

Остров Анны

«Сюрпризы» острова Анны

Однако покупка такова будет с определенными «нюансами».

К примеру, на острове нет центрального электроснабжения, а водоснабжение может потребовать реконструкции.

Данная территория является приливным островом в пределах Национального парка Сноудона, поэтому доступ к нему возможен только пешком. Идти нужно несколько часов вокруг низкой воды, а в другое время понадобится лодка.

В то же время агент по продажам Хью О’Доннелл отметил, что многие обращались к нему. Они действительно заинтересовались островом.

«Это оригинальный объект с определенными вызовами, как и ожидаемо для острова, но это уникальная возможность», — сказал О’Доннелл.

По описанию на ресурсах по продаже объектов, остров предлагает «пространный и девственный ландшафт с непрерывными панорамными видами на побережье Уэльса». Однако там речь не идет о запущенном состоянии местности. На самом деле часть острова заросла и нуждается в пастбищах и общем уходе, чтобы восстановить ее полный потенциал.

А на его восточном побережье расположена викторианская ферма.

Также потенциальных покупателей предупреждают об осторожности при осмотре местности из-за особенностей ландшафта и природы острова.

Что известно о королеве

Анна Стюарт была монархиней Великобритании и Ирландии в период 1702–1714 гг.

Она правила во время войны за испанское наследие в 1701-1714 гг., которая определила распределение колоний и влияние Европы. У нее было 17 детей, но все в детстве умерли. Из-за отсутствия потомков ее престол перешел в Ганноверскую династию, а именно к Георгу I.

Дата публикации
Количество просмотров
405
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie