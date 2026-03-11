Остров королевы Анны выставили на продажу за 350 тыс. фунтов, но предупредили о "сюрпризах" (фото)

Анна Стюарт / © Википедия

Небольшой частный остров Ynys Gifftan («Дар Анны»), принадлежавший короле Анне в 1700-х годах, выставлен на продажу за 350 тыс. фунтов стерлингов, однако покупателю придется иметь дело с определенными трудностями.

Об этом говорится в материале Mirror.

Остров расположен у побережья Портмирион на севере Уэльса. Королева Анна подарила его предкам местного землевладельца, а ныне новый владелец получит 17,74 акра (около 7,18 га) земли, включая викторианскую ферму, которая не заселена уже почти 60 лет.

Остров Анны

«Сюрпризы» острова Анны

Однако покупка такова будет с определенными «нюансами».

К примеру, на острове нет центрального электроснабжения, а водоснабжение может потребовать реконструкции.

Данная территория является приливным островом в пределах Национального парка Сноудона, поэтому доступ к нему возможен только пешком. Идти нужно несколько часов вокруг низкой воды, а в другое время понадобится лодка.

В то же время агент по продажам Хью О’Доннелл отметил, что многие обращались к нему. Они действительно заинтересовались островом.

«Это оригинальный объект с определенными вызовами, как и ожидаемо для острова, но это уникальная возможность», — сказал О’Доннелл.

По описанию на ресурсах по продаже объектов, остров предлагает «пространный и девственный ландшафт с непрерывными панорамными видами на побережье Уэльса». Однако там речь не идет о запущенном состоянии местности. На самом деле часть острова заросла и нуждается в пастбищах и общем уходе, чтобы восстановить ее полный потенциал.

А на его восточном побережье расположена викторианская ферма.

Также потенциальных покупателей предупреждают об осторожности при осмотре местности из-за особенностей ландшафта и природы острова.

Что известно о королеве

Анна Стюарт была монархиней Великобритании и Ирландии в период 1702–1714 гг.

Она правила во время войны за испанское наследие в 1701-1714 гг., которая определила распределение колоний и влияние Европы. У нее было 17 детей, но все в детстве умерли. Из-за отсутствия потомков ее престол перешел в Ганноверскую династию, а именно к Георгу I.