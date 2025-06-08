Остров, куда не пускают людей: что скрывает одна из самых страшных точек на карте мира

Змеиный остров, Бразилия. / © Daily Mail

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Только военные и избранные ученые вправе ступить на этот участок суши. Остров Кеймада-Гранди у побережья Бразилии официально закрыт для посетителей, ведь считается одним из самых опасных мест на планете.

Об этом говорит Daily Mail.

Причина — более 4000 ядовитых змей, обитающих на 430 тысяч квадратных метров острова. Среди них — смертельно опасная золотая копьеголовая гадюка (Bothrops insularis), которая не встречается больше нигде в мире. Именно этот вид придает острову его грозное прозвище – Змеиный остров.

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Почему это место запрещено для людей

Истории о гибели людей, попадавших на остров, стали легендами. Один рыбак, по данным местных жителей, оказался на острове после поломки двигателя лодки — его нашли мертвым, тело было покрыто десятками укусов. Еще один рассказ — о семье последнего смотрителя маяка, пытавшейся спастись от проникших в дом змей. Их тела впоследствии обнаружили разбросанными по острову.

Змеиный остров, Бразилия. / © Daily Mail

Из-за этих инцидентов правительство Бразилии запретило свободный доступ на остров. Только специально подготовленные ученые могут приезжать туда с целью исследования — и то за строгим разрешением. Иногда туда наведываются представители флота, чтобы проверить автономный маяк, построенный еще в 1909 году.

Яд, который убивает мгновенно

Гадюка эволюционировала в условиях полной изоляции — остров был отрезан от материка более 11 тысяч лет назад. Из-за нехватки пищи и необходимости поражать птиц, которые могли убежать, яд змеи стал чрезвычайно сильным — в пять раз мощнее яда любой другой гадюки. Она способна растворять мышечную ткань и убивать добычу мгновенно. Уровень смертности для людей после укуса – около 7%.

Змеи на острове. / © Daily Mail

На пике численности на каждый квадратный метр острова приходилась одна змея. Впрочем, население гадюк за последние 15 лет сократилось на 15% из-за утраты среды обитания и болезни.

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Несмотря на запрет, браконьеры пытались незаконно вылавливать змей: на черном рынке одна золотистая змея могла стоить до 30 000 долларов. Животные ныне признаны исчезающим видом и внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Змеи на острове. / © Daily Mail

Кеймада-Гранди переводится как "остров подсечки и обжига". Когда-то здесь пытались создать банановую плантацию, но из-за угрозы со стороны змей проект провалился.

Сегодня остров — живое доказательство того, что природа может защищать свою территорию гораздо эффективнее любых границ.