Остров на Карибах идет под воду, а жителей эвакуируют – какая причина

Тревожные сигналы глобального потепления – жители острова станут едва ли не первыми климатическими беженцами современности.
Небольшой остров у берегов Панамы Гарди Сугдуб в Карибском море, где обитает 1200 человек, медленно погружается в море. В результате затопления местные жители вынуждены переселяться на материк.
Об этом пишет АР.
На крошечном острове у панамского побережья Карибского моря около 300 семей упаковывают свои вещи, готовясь к резким переменам.
Гарди Сугдуб населяет преимущественно индейский народ куна (или гуна), которые поселились на острове около 200 лет назад. Поколения, выросшие на Гарди Сугдуб в жизни, посвященной морю и туризму, обменяют это на следующей неделе на твердую землю материка.
"Нам немного грустно, потому что мы оставим позади дома, которые знали всю жизнь, море, где мы ловим рыбу, где мы купаемся и куда приезжают туристы, но остров понемногу тонет", – сказала 24-летняя Надин Моралес, готовившаяся переехать вместе со своей матерью, дядей и парнем.
Представитель министерства жилищного строительства Панамы сообщил, что некоторые люди решили остаться на острове, пока это не станет безопасным, но не назвал конкретного количества.
Гарди Сугдуб – один из 50 населенных островов в архипелаге Гуна Яла. Его длина составляет всего 400 ярдов (366 метров), а ширина – 150 ярдов (137 метров). Каждый год, особенно в ноябре и декабре, когда сильные ветры разгоняют волны, вода заливает улицы и проникает в дома.
Изменения климата не только приводят к повышению уровня моря, но и нагревают океаны и таким образом вызывают более сильные штормы.
Куны пытались укрепить край острова скалами, сваями и кораллами, но морская вода продолжает поступать.
"В последнее время я вижу, что изменение климата оказало большое влияние", – говорит Моралес. "Теперь приток достиг такого уровня, какого не было раньше, и жара невыносима".
Стивен Патон, директор программы физического мониторинга Смитсоновского института в Панаме, сказал, что предстоящий шаг является прямым следствием изменения климата из-за повышения уровня моря.
"Острова в среднем находятся всего на полметра над уровнем моря, и когда уровень поднимается, рано или поздно гуннам придется покинуть все острова, почти наверняка, до конца века или раньше. Это влияет на все побережье мира с разной скоростью", — сказал Патон.
По оценкам Панамы, переселение примерно 38 000 жителей, которые столкнутся с повышением уровня моря в краткосрочной и среднесрочной перспективе, будет стоить около 1,2 миллиарда долларов.
Ранее мы писали, каково влияние Солнца на глобальное потепление.
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