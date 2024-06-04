Остров на Карибах идет под воду, а жителей эвакуируют – какая причина

Небольшой остров у берегов Панамы Гарди Сугдуб в Карибском море, где обитает 1200 человек, медленно погружается в море. В результате затопления местные жители вынуждены переселяться на материк.

Об этом пишет АР.

На крошечном острове у панамского побережья Карибского моря около 300 семей упаковывают свои вещи, готовясь к резким переменам.

Гарди Сугдуб населяет преимущественно индейский народ куна (или гуна), которые поселились на острове около 200 лет назад. Поколения, выросшие на Гарди Сугдуб в жизни, посвященной морю и туризму, обменяют это на следующей неделе на твердую землю материка.

Жители острова Гарди Сугдуб

"Нам немного грустно, потому что мы оставим позади дома, которые знали всю жизнь, море, где мы ловим рыбу, где мы купаемся и куда приезжают туристы, но остров понемногу тонет", – сказала 24-летняя Надин Моралес, готовившаяся переехать вместе со своей матерью, дядей и парнем.

Свинья стоит в загоне на острове Гарди Сугдуб / Фото: Associated Press

Представитель министерства жилищного строительства Панамы сообщил, что некоторые люди решили остаться на острове, пока это не станет безопасным, но не назвал конкретного количества.

Гарди Сугдуб – один из 50 населенных островов в архипелаге Гуна Яла. Его длина составляет всего 400 ярдов (366 метров), а ширина – 150 ярдов (137 метров). Каждый год, особенно в ноябре и декабре, когда сильные ветры разгоняют волны, вода заливает улицы и проникает в дома.

Изменения климата не только приводят к повышению уровня моря, но и нагревают океаны и таким образом вызывают более сильные штормы.

Куны пытались укрепить край острова скалами, сваями и кораллами, но морская вода продолжает поступать.

"В последнее время я вижу, что изменение климата оказало большое влияние", – говорит Моралес. "Теперь приток достиг такого уровня, какого не было раньше, и жара невыносима".

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Стивен Патон, директор программы физического мониторинга Смитсоновского института в Панаме, сказал, что предстоящий шаг является прямым следствием изменения климата из-за повышения уровня моря.

"Острова в среднем находятся всего на полметра над уровнем моря, и когда уровень поднимается, рано или поздно гуннам придется покинуть все острова, почти наверняка, до конца века или раньше. Это влияет на все побережье мира с разной скоростью", — сказал Патон.

По оценкам Панамы, переселение примерно 38 000 жителей, которые столкнутся с повышением уровня моря в краткосрочной и среднесрочной перспективе, будет стоить около 1,2 миллиарда долларов.

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