Остров Рождества заполонили миллионы красных крабов: что произошло

Нашествие крабов повлекла сезонная миграция, когда крабы идут на нерест.

Австралию захватили красные крабы: они просто парализовали движение транспорта.

Откуда взялись эти создания и куда устремляются, рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Коалы оказались на грани вымирания: животным грозят урбанизация и пожары

Десятки миллионов красных крабов ежегодно буквально становятся хозяевами острова Рождества, принадлежащего Австралии. Из-за таких красных пешеходов даже перекрывают дороги, чтобы те благополучно совершили свое паломничество.

Причина массовой вылазки животных – нерест, который всегда приходится на начало влажного сезона в Австралии. Обычно красные крабы прячутся под землей и питаются листьями. Первые дожди – это своеобразный знак для животных, что пора начинать крабье нашествие к океану. Дело в том, что влажный воздух помогает крабам дышать нормально.

В период миграции красные крабы преодолевают много километров – прежде чем осуществят свою миссию продолжения рода. К слову, самки еще несколько недель остаются нежиться на побережье, а самцы сразу возвращаются в лес.

Читайте также: