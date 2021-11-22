Остров Рождества заполонили миллионы красных крабов: что произошло

Нашествие крабов повлекла сезонная миграция, когда крабы идут на нерест.
Австралию захватили красные крабы: они просто парализовали движение транспорта.
Откуда взялись эти создания и куда устремляются, рассказали в Сніданку з 1+1.
Десятки миллионов красных крабов ежегодно буквально становятся хозяевами острова Рождества, принадлежащего Австралии. Из-за таких красных пешеходов даже перекрывают дороги, чтобы те благополучно совершили свое паломничество.
Причина массовой вылазки животных – нерест, который всегда приходится на начало влажного сезона в Австралии. Обычно красные крабы прячутся под землей и питаются листьями. Первые дожди – это своеобразный знак для животных, что пора начинать крабье нашествие к океану. Дело в том, что влажный воздух помогает крабам дышать нормально.
В период миграции красные крабы преодолевают много километров – прежде чем осуществят свою миссию продолжения рода. К слову, самки еще несколько недель остаются нежиться на побережье, а самцы сразу возвращаются в лес.
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