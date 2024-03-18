Остров с самой большой в мире густотой населения: где он расположен и какие там условия (фото)

На острове всего 97 домов и четыре дороги.
Искусственный остров, расположенный у побережья департамента Боливар в Колумбии, считается самым перенаселенным местом в мире, где сотни людей живут на площади чуть меньше гектара.
Об этом пишет ladbible.com.
Здесь только 97 домов в 10 кварталах, все с жестяными крышами, и остров настолько мал, что легче дойти пешком или переплыть на лодке, чем доехать с одного конца острова на другой.
На самом деле, вы не смогли бы проехать ни по одной из четырех дорог острова, даже если бы захотели – это место свободное от машин.
Остров называется Санта-Крус-дель-Ислоте, и на нем проживает 1200 человек, происходящих из всего лишь 45 семей.
Там также нет полиции. Но это не проблема для сплоченной общины Санта-Крус-дель-Ислоте. Говорят, что остров настолько безопасен, что никто не закрывает свою дверь, и здесь никогда не сообщалось о преступлениях.
Однако жители придерживаются достаточно строгого и удивительного образа жизни. Начнем с того, что умерших хоронят на соседнем острове за неимением места, здесь нет ни туалетов, ни канализации.
На острове нет электросети, но электричеством его снабжают генератор и две солнечные станции.
Проточной воды тоже нет. Большинство островитян до сих пор пользуются морем, и единственный способ привезти питьевую воду – это лодка с материка. По сообщению The Independent, доставка воды должна производиться еженедельно, но часто она не поступает месяцами.
Аналогичные проблемы возникают и со сбором мусора, который должен вывозиться еженедельно, но часто он остается нетронутым почти месяц, прежде чем жители острова берут его в свои руки и отправляют на соседний остров.
Единственный медицинский центр занимается всем населением, где дежурит только одна медсестра. Врач наведывается каждые две недели, но если возникает чрезвычайная ситуация, все должны объединиться, чтобы снять лодку к материку – конечно, при условии, что лодка доступна для использования.
Многие семьи на острове зарабатывают на жизнь рыбалкой, но жители Санта-Крус-дель-Ислоте также разработали разумный способ привлечь туристов. Говорят, что тысячи людей ежегодно посещают остров, чтобы поплавать с местными дикими животными, а еще жители острова распространяют информацию о необходимости спасти морских черепах.
Напомним, остров Кеймада-Гранди признан самым опасным на планете. Он является домом для 4000 видов смертоносных змей.
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