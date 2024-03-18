Остров с самой большой в мире густотой населения: где он расположен и какие там условия (фото)

На острове всего 97 домов и четыре дороги.

Искусственный остров, расположенный у побережья департамента Боливар в Колумбии, считается самым перенаселенным местом в мире, где сотни людей живут на площади чуть меньше гектара.

Об этом пишет ladbible.com.

Здесь только 97 домов в 10 кварталах, все с жестяными крышами, и остров настолько мал, что легче дойти пешком или переплыть на лодке, чем доехать с одного конца острова на другой.

На самом деле, вы не смогли бы проехать ни по одной из четырех дорог острова, даже если бы захотели – это место свободное от машин.

Остров называется Санта-Крус-дель-Ислоте, и на нем проживает 1200 человек, происходящих из всего лишь 45 семей.

Остров Санта-Крус-дель-Ислоте / Фото: Getty Images

Там также нет полиции. Но это не проблема для сплоченной общины Санта-Крус-дель-Ислоте. Говорят, что остров настолько безопасен, что никто не закрывает свою дверь, и здесь никогда не сообщалось о преступлениях.

Однако жители придерживаются достаточно строгого и удивительного образа жизни. Начнем с того, что умерших хоронят на соседнем острове за неимением места, здесь нет ни туалетов, ни канализации.

На острове нет электросети, но электричеством его снабжают генератор и две солнечные станции.

Остров Санта-Крус-дель-Ислоте / Фото: Getty Images

Проточной воды тоже нет. Большинство островитян до сих пор пользуются морем, и единственный способ привезти питьевую воду – это лодка с материка. По сообщению The Independent, доставка воды должна производиться еженедельно, но часто она не поступает месяцами.

Аналогичные проблемы возникают и со сбором мусора, который должен вывозиться еженедельно, но часто он остается нетронутым почти месяц, прежде чем жители острова берут его в свои руки и отправляют на соседний остров.

Остров Санта-Крус-дель-Ислоте / Фото: Getty Images

Единственный медицинский центр занимается всем населением, где дежурит только одна медсестра. Врач наведывается каждые две недели, но если возникает чрезвычайная ситуация, все должны объединиться, чтобы снять лодку к материку – конечно, при условии, что лодка доступна для использования.

Многие семьи на острове зарабатывают на жизнь рыбалкой, но жители Санта-Крус-дель-Ислоте также разработали разумный способ привлечь туристов. Говорят, что тысячи людей ежегодно посещают остров, чтобы поплавать с местными дикими животными, а еще жители острова распространяют информацию о необходимости спасти морских черепах.

Напомним, остров Кеймада-Гранди признан самым опасным на планете. Он является домом для 4000 видов смертоносных змей.

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