Остров смерти: что известно об одном из самых опасных мест на Земле (видео)

Остров Кеймада-Гранди признан самым опасным на планете. А все потому, что он является домом для 4000 видов смертоносных змей.

Остров, который еще называют Змеиным, имеет площадь всего 0,43 км² и высоту 200 м над уровнем моря, передает ladbible.com. Но здесь обитает такое безумное количество пресмыкающихся, что эквивалентно от трех до пяти особей на квадратный метр.

Это место расположено примерно в 35 км от побережья штата Сан-Паулу, Бразилия.

Змеи оказались в ловушке на Кеймада-Гранде тысячи лет назад после окончания последнего ледникового периода, когда повышение уровня моря отделило остров от материковой части Бразилии.

Здесь живет одна из самых ядовитых змей планеты – островной ботропс или копьеголовая змея. По разным оценкам, количество ядовитых змей на этом острове превышает 70 тысяч особей.

Власти не позволяют посещать его ни одному человеку, кроме небольшого количества ученых в год. С 1992 года от укусов змей погибли более 70 ученых. Но репортеру 9 News ранее был предоставлен беспрецедентный доступ на 60 минут, и к ней присоединилась медицинская бригада.

В разговоре с news.com.au Тара Браун вспомнила, что местные рыбаки предупредили ее не ходить туда.

Она вспомнила: "Когда мы разговаривали с местными рыболовами, они сказали нам: "Это не очень хорошая идея, вы не должны туда идти. Ходят легенды о том, что там была убита целая семья, и о пиратах, которые закапывают сокровища на острове и змей, помещенных туда для защиты сокровищ". Рыбаки сказали, что они никогда туда не ходили, иначе они умрут".

Со временем яд местных змей стал еще более смертоносным.

Браун объяснила: "Они отличаются от своих материковых собратьев тем, что в пять раз более ядовиты и входят в десятку самых ядовитых змей в мире. Они охотятся и едят птиц. Не местных птиц, которые стали для них слишком умными, а больших перелетных птиц, олушей, которые прибывают во время их миграции. И яд змей стал сильнее, потому что их добыча больше. Это очень интересный эволюционный эксперимент для ученых. Это лаборатория в дикой природе. Вы видите эволюцию в действии".

Напомним, что известно о самом отдаленном месте на Земле, где самые близкие люди находятся в космосе. Точка Немо расположена в Тихом океане.

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