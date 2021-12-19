Осуществили мечту: черниговские копы подарили смартфон 8-летнему мальчику, который мыл машины возле ТРЦ

Школьник хотел собрать денег на устройство.
Черниговские полицейские в День святого Николая подарили 8-летнему мальчику, который мыл автомобили возле местного ТРЦ, смартфон.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона.
Мальчик подрабатывал мойкой автомобилей, потому что мечтал о телефоне. После этого копы наведались в многодетную многодетную семью мальчика и провели разъяснительную работу с родителями. Также пообещали Арсену осуществить его мечту, если он будет хорошо учиться в школе.
Полицейские выполнили свое обещание. В канун Дня святого Николай они пришли в многодетную семью и вручили Арсену смартфон. Брат и сестра ребенка также получили подарки: игрушки и канцелярские принадлежности.
Напомним, День святого Николая празднуют 19 декабря. Именно в этот день начинается зимнее празднование. Особенно его любят дети, потому что получают подарки под подушку.
Читайте также:
- Подборка костюмов на новогоднее утро в детсад: идеи праздничного наряда
- Что подарить ребенку на Новый год 2022: идеи подарков для девочек и мальчиков
- Ведьма, гигантский кот и тролли: причудливые рождественские персонажи мира, которыми пугают детей