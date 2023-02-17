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Осужденный за убийство пытался сбежать из тюрьмы под видом овцы: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
963
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Осужденный за убийство пытался сбежать из тюрьмы под видом овцы: фото

Фото: соцмережі

Узник вывернул свой шерстяной кожух и полз в траве, пытаясь обмануть охранников.

Из тюрьмы строгого режима в Боливии предпринял дерзкую попытку побега осужденный за убийство Хосе Луис Каллисая Диас, известный по прозвищу Эль Арана. Он вывернул свой шерстяной кожух, перелез через стену забора и пополз по траве, надеясь, что издалека охранники будут воспринимать его за овцу.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на сообщение администрации тюрьмы.

Узник надеялся на успех своей авантюры, поскольку в тот день был туман, сквозь который был хорошо виден только его лохматый наряд.

Однако офицеры тюремной полиции оказались бдительнее, чем он думал. Осужденного на 15 лет лишения свободы мужчину, который полз в траве, они заметили, задержали и снова отвели в камеру.

Как сообщил директор пенитенциарного учреждения Хуан Карлос Лимпиас, к заключенному будут применены дисциплинарные меры.

Напомним, в тюрьме на северо-западе Сирии в понедельник после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, взбунтовались заключенные. По крайней мере, 20 заключенных, которых считают причастными к террористической организации "Исламское государство" (ИГ), скрылись.

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Дата публикации
Просмотры
963
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