Осужденный за убийство пытался сбежать из тюрьмы под видом овцы: фото

Из тюрьмы строгого режима в Боливии предпринял дерзкую попытку побега осужденный за убийство Хосе Луис Каллисая Диас, известный по прозвищу Эль Арана. Он вывернул свой шерстяной кожух, перелез через стену забора и пополз по траве, надеясь, что издалека охранники будут воспринимать его за овцу.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на сообщение администрации тюрьмы.

Узник надеялся на успех своей авантюры, поскольку в тот день был туман, сквозь который был хорошо виден только его лохматый наряд.

⭕ José Luis Callisaya Díaz, conegut com El Araña, està recluït a la presó de màxima seguretat San Pedro de Chonchocoro, a La Paz (Bolivia), где compleix una pena de 15 anys de presó per homicidi.



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Однако офицеры тюремной полиции оказались бдительнее, чем он думал. Осужденного на 15 лет лишения свободы мужчину, который полз в траве, они заметили, задержали и снова отвели в камеру.

Как сообщил директор пенитенциарного учреждения Хуан Карлос Лимпиас, к заключенному будут применены дисциплинарные меры.

Напомним, в тюрьме на северо-западе Сирии в понедельник после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, взбунтовались заключенные. По крайней мере, 20 заключенных, которых считают причастными к террористической организации "Исламское государство" (ИГ), скрылись.

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