Освоили технологию клонирования: украинцы мемами отреагировали на сходство Шарля Мишеля и Дениса Шмыгаля

Освоили технологию клонирования: украинцы мемами отреагировали на сходство Шарля Мишеля и Дениса Шмыгаля

Украинцы шутят из-за сходства главы Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра обороны Украины Алексея Резникова

Из-за сходства чиновников в Сети появилось много мемов на эту тему.

ТСН.ua собрал подборку самых интересных фотожаб с политиками.

Известно, что украинцы заметили схожесть между Шарлем Мишелем и Денисом Шмигалем после их совместной фотографии на брифинге в Одессе. Именно после этого в Сети появилось много мемов:

"Близнецы! Кто из них Шарль, а кто – Мишель", – пишут украинцы.

"Собственно, а кто где??? Что здесь вообще происходит?", – подписали фото в Тelegram-канале ВСУ.

"В Украине все-таки освоили технологии клонирования", — пишут в Сети.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Также украинцы сравнивают схожесть Дениса Шмыгаля, Шарля Мишеля и Алексея Резникова с написанием некоторых украинских городов.

Фото: gonimems

Фото: из соцсетей

Фото: соцмережі

Украинцы вспомнили и уроки истории, отразив это в мемах:

Фото: cdvr.ua

Фото: из соцсетей

Напомним, ранее ТСН.ua собрал яркие фотожабы и мемы, посвященные подписанию закона о ленд-лизе.

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