Освоили технологию клонирования: украинцы мемами отреагировали на сходство Шарля Мишеля и Дениса Шмыгаля

Украинцы шутят из-за сходства главы Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра обороны Украины Алексея Резникова
Из-за сходства чиновников в Сети появилось много мемов на эту тему.
ТСН.ua собрал подборку самых интересных фотожаб с политиками.
Известно, что украинцы заметили схожесть между Шарлем Мишелем и Денисом Шмигалем после их совместной фотографии на брифинге в Одессе. Именно после этого в Сети появилось много мемов:
- "Близнецы! Кто из них Шарль, а кто – Мишель", – пишут украинцы.
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"Собственно, а кто где??? Что здесь вообще происходит?", – подписали фото в Тelegram-канале ВСУ.
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"В Украине все-таки освоили технологии клонирования", — пишут в Сети.
Также украинцы сравнивают схожесть Дениса Шмыгаля, Шарля Мишеля и Алексея Резникова с написанием некоторых украинских городов.
Украинцы вспомнили и уроки истории, отразив это в мемах:
Напомним, ранее ТСН.ua собрал яркие фотожабы и мемы, посвященные подписанию закона о ленд-лизе.
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