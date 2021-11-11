От Аляски до Новой Зеландии: птица пролетела без остановок более 8 тысяч миль и установила рекорд

От Аляски до Новой Зеландии: птица пролетела без остановок более 8 тысяч миль и установила рекорд

Самец летел непрерывно 239 часов.

Большая прибрежная птица семьи баренцевых – малый веретенник – установила рекорд, пролетев без остановок 8108 миль от Аляски до Новой Зеландии.

Об этом пишет издание dailymail.co.uk.

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Птица несла на себе крошечный спутниковый трекер на солнечной батарее. Самец покинул Аляску 17 сентября и летел 239 часов в своем эпическом путешествии, прибыв в Австралию 27 сентября.

Самец, известный как 4BBRW, направлялся к своим летним площадкам в Новой Зеландии, но ветры над Тихим океаном заставили его пойти в обход. Птица покинула Австралию и перелетела через Тасмановое море. В прошлом году он побил предварительный рекорд, когда самка этого вида пролетела 7500 миль.

Отметим, что самцы этого вида весят 400 граммов и перед продолжительным путешествием питаются моллюсками, червями и насекомыми, часто увеличивая размеры. Они могут уменьшать свои внутренние органы, чтобы облегчить нагрузку.

Некоторые эксперты сравнивают их с реактивными истребителями из-за длинных заостренных крыльев и гладкой формы. Размножаются они на Аляске, но лето проводят в Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, в Украине появился новый рекордсмен. Девятилетний Артем Захаров из села Семеновка Мелитопольского района установил рекорд по количеству отжиманий.

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