От Аляски до Новой Зеландии: птица пролетела без остановок более 8 тысяч миль и установила рекорд

Самец летел непрерывно 239 часов.
Большая прибрежная птица семьи баренцевых – малый веретенник – установила рекорд, пролетев без остановок 8108 миль от Аляски до Новой Зеландии.
Об этом пишет издание dailymail.co.uk.
Птица несла на себе крошечный спутниковый трекер на солнечной батарее. Самец покинул Аляску 17 сентября и летел 239 часов в своем эпическом путешествии, прибыв в Австралию 27 сентября.
Самец, известный как 4BBRW, направлялся к своим летним площадкам в Новой Зеландии, но ветры над Тихим океаном заставили его пойти в обход. Птица покинула Австралию и перелетела через Тасмановое море. В прошлом году он побил предварительный рекорд, когда самка этого вида пролетела 7500 миль.
Отметим, что самцы этого вида весят 400 граммов и перед продолжительным путешествием питаются моллюсками, червями и насекомыми, часто увеличивая размеры. Они могут уменьшать свои внутренние органы, чтобы облегчить нагрузку.
Некоторые эксперты сравнивают их с реактивными истребителями из-за длинных заостренных крыльев и гладкой формы. Размножаются они на Аляске, но лето проводят в Новой Зеландии и Австралии.
Напомним, в Украине появился новый рекордсмен. Девятилетний Артем Захаров из села Семеновка Мелитопольского района установил рекорд по количеству отжиманий.
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