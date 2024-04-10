От Британии в Нигерию: блоггер проехала 17 стран за два месяца на малолитражке

Чтобы проехать от Лондона в Лагос, девушке понадобился почти год на подготовку к путешествию. Путешествие длилось 74 дня.

Родившаяся в Лагосе 29-летняя блоггер Пелуми Нуби решила соединить два города, которые она считает своим домом, и самостоятельно преодолеть расстояние между ними на своем малолитражном автомобиле Peugeot 107. Всеми подробностями путешествия, которое началось 24 января 2024 года в столице Великобритании, она делилась со своими подписчиками в Instagram и YouTube.

Об этом пишет CNN.

Девушка проехала 17 стран на двух континентах. После 74 дней происшествий, среди которых было и ДТП, в воскресенье, 7 апреля, Пелуми встретили как героя в крупнейшем городе западноафриканской страны. Она была ошеломлена поддержкой, которую получила от людей, наблюдавших за ее путешествием.

"Это было невероятное приключение, наполненное великолепными сюрпризами", – поделилась Пелуми.

Она добавила, что наконец-то ей удалось осуществить свою давнюю мечту – показать, что чернокожая женщина-одиночка может путешествовать "легко, безопасно и осуществимо".

Девушка рассказала, что раньше путешествовала по Намибии на внедорожнике и ездила из Ганы в Лагос на общественном транспорте, но считала свой опыт путешественника довольно ограниченным. Поэтому прежде чем решиться на путешествие протяженностью в 10 тысяч километров, в прошлом году она поехала "в пробный пробег" на машине в Италию.

Ехать в Африку она решила на своей машине, которая ей служит уже пять лет. Но чтобы сделать путешествие в малолитражке более комфортным, Нуби модифицировала ее и оборудовала машину кухней и кроватью. Подготовка к путешествию заняла около года.

В конце января девушка отправилась сначала во Францию, а затем через Испанию в Марокко.

Нуби поделилась, что представляла путешествие более сложным, чем оказалось на самом деле. Из Марокко девушка проехала через пустыню Сахара в Мавританию, а затем в Сенегал, Гамбию, Гвинею-Бисау, Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию и Гану.

Однако путешествие не обошлось без проблем. Нуби рассказала, что она попала в ДТП в Кот-д'Ивуаре. К счастью, сама девушка не пострадала, но ей пришлось задержаться, чтобы дождаться, когда отремонтируют ее автомобиль. А потом ей пришлось двое суток ждать разрешения на въезд в Либерию.

"Кордоны были жестче, чем авария. Слава богу, я не пострадала в результате аварии, но границы были просто неистовыми с точки зрения отсутствия свободы передвижения внутри африканского континента", — рассказала путешественница.

Из Кот-д'Ивуара, Нуби отправилась через Того в Бенин, а 7 апреля наконец-то добралась до своего пункта назначения в Нигерии.

Нуби призналась, что путешествие было замечательным, но порой она чувствовала себя очень одинокой.

"Да, ты знакомишься с новыми людьми, но скучаешь по маминой готовке и своей постели", – поделилась девушка.

Нуби надеется привлечь внимание к Западной Африке, чтобы изменить восприятие этого региона в мире.