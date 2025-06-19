От древних мамонтов до современных птиц: 32 истории вымирания видов животных

Вымершие животные / © Associated Press

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Додо, квага, морская корова, тилацин — десятки видов исчезли из-за охоты, вырубки лесов и изменения климата. Некоторые из них исчезли сотни лет назад, другие — прямо на наших глазах.

Об этом сообщило издание Bored panda

Квага

Квага обитала в Южной Африке и вымерла в 1883 году из-за массовой охоты. Долгое время люди считали квагу отдельным видом, но современные исследования подтвердили, что это был лишь подвид равнинной зебры.

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Квага / © Общественное достояние

Птица додо

Птица додо обитала исключительно на острове Маврикий в Индийском океане. Эта нелетающая птица исчезла в 1662 году, как и ее ближайший родственник — дронт Родригес.

Птица додо / © скриншот с видео

Морская корова Стеллера

Морскую корову Стеллера впервые описал в 1741 году натуралист Георг Вильгельм Стеллер. Это морское млекопитающее обитало исключительно у Командорских островов в Беринговом море, но уже к 1768 году вымерло.

Морская корова Стеллера. Фото: Daderot

Тилацин

Тилацин, также известный как тасманийский тигр или тасманийский волк, исчез в 1936 году. Этот сумчатый хищник жил на территории материковой Австралии, островов Тасмания и Новая Гвинея. Он достигал до 1,8 метра в длину и весил до 29 килограммов.

Тилацин / © Общественное достояние

Яванский тигр

Яванский тигр (Panthera tigris sondaica) считается вымершим с 2008 года, хотя последние подтвержденные наблюдения датируются еще 1970-ми годами. Тигры этого вида жили на индонезийском острове Ява и исчезли из-за потери среды обитания и охоты.

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Яванский тигр / © Общественное достояние

Гагарка большая

Большая гагара — нелетающая морская птица, также известная как сорокарь или пингвин, вымерла в 1852 году. Люди интенсивно охотились на гагарок ради их мяса, яиц и перьев. Это был единственный современный представитель рода Pinguinus.

Гагарка большая / © Общественное достояние

Японский волк

Японский волк, отдельный подвид серого волка, обитал на японских островах Хонсю, Сикоку и Кюсю. Он вымер в 1905 году из-за потери среды обитания и целенаправленного уничтожения людьми.

Японский волк / © Общественное достояние

Каролинский попугай

Зеленая птица с желтой головой и оранжево-красным лицом — населяла восточные и среднезападные штаты США. Она окончательно вымерла в 1918 году из-за уничтожения ее среды обитания и охоты на яркие перья.

Каролинский попугай / © Общественное достояние

Каспийский тигр

Каспийский тигр (Panthera tigris tigris) когда-то населял обширные территории от восточной Турции и северного Ирана, через Центральную Азию до западного Китая. Он жил также вокруг Каспийского моря, на севере Афганистана и даже на юге России до Средневековья. Последние надежные наблюдения датируются началом 1970-х годов. Основными причинами вымирания стали потеря среды обитания и интенсивная охота.

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Каспийский тигр / © Общественное достояние

Тарпан

Тарпан — лошадь, свободно жившая в евразийских степях с XVIII по начало XX века. Ученые до сих пор спорят о ее происхождении: была ли это дикая лошадь, одичавшая домашняя лошадь или их гибрид. Последние представители тарпанов вымерли в 1909 году.

Тарпан / © Общественное достояние

Мегалодон

Гигантская акула мегалодон (Otodus megalodon) проживала в океанах Земли примерно от 23 до 3,6 миллиона лет назад, в период от раннего миоцена до раннего плиоцена. Этот вид, один из крупнейших хищников в природе, мог достигать более 18 метров в длину.

Реконструкция мегаладона. Фото: Karen Carr

Ньюфаундлендский волк

Ньюфаундлендский волк, подвид серого волка, обитал исключительно на острове Ньюфаундленд. Эти волки имели уникальный сезонный окрас: осенью некоторые становились белыми, другие оставались почти черными круглый год. Последние особи были убиты в начале XX века, в основном из-за охоты.

Ньюфаундлендский волк. Фото: George Ian Bowles

Голубой козел

Голубой козел — вид антилопы, который жил в горных районах Южной Африки, вымер примерно в 1799 году. Он имел характерные длинные, изогнутые рога и питался травами. Причиной исчезновения стала чрезмерная охота и конкуренция за пищу с домашними животными. Этот вид стал первым крупным африканским млекопитающим, истребленным в результате европейской колонизации.

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Голубой козел. Фото: Sandstein

Черепаха острова Пинта

Черепаха острова Пинта, или черепаха острова Абингдон, обитала исключительно на острове Пинта в архипелаге Галапагос. Последний чистокровный представитель подвида, самец, по имени Одинокий Джордж, умер в 2012 году, после чего вид был признан вымершим. Основной причиной исчезновения стал завоз неместных животных, в частности коз, которые уничтожали растительность.

Черепаха острова Пинта. Фото: Arturo de Frias Marques

Пиренейский козел

Пиренейский козел населял Пиренейский полуостров и юг Франции. Подвид официально вымер в 2000 году. В 2009 году ученые пытались возродить его с помощью клонирования, но клонированная особь прожила всего несколько минут, и вид остался вымершим.

Пиренейский козел. Фото: Arturo de Frias

Японский морской лев

Японский морской лев вымер в 1970-х годах. Долгое время он считался подвидом калифорнийского морского льва, но с 2003 года его признают отдельным видом. Морской лев обитал вокруг побережья Японского моря, Японии и Кореи. Основными причинами вымирания стали чрезмерная охота и нарушение среды обитания.

Японский морской лев. Фото: Nkensei

Странствующий голубь

Странствующий голубь когда-то был одной из самых многочисленных птиц в Северной Америке с популяцией, насчитывавшей от 3 до 5 миллиардов особей. Стаи этих птиц могли закрывать небо на несколько часов. Однако из-за интенсивной охоты и потери среды обитания этот вид окончательно вымер в 1914 году.

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Странствующий голубь / © Общественное достояние

Шерстистый мамонт

Шерстистый мамонт, огромный родственник современных слонов, жил в тундре северного полушария в течение большей части ледникового периода. Они имели густой мех, толстый слой жира и огромные, изогнутые бивни. Мамонты вымерли примерно в 8000 году до н.э., в эпоху голоцена.

Шерстистый мамонт. Фото: Thomas Quine

Карибский тюлень-монах

Карибский тюлень-монах, также известный как вест-индийский тюлень или «морской волк», обитал исключительно в Карибском море. Из-за массовой охоты ради мяса, жира и шкур последние представители вида были замечены в 1952 году, после чего это морское млекопитающее официально считается вымершим.

Карибский тюлень-монах / © Общественное достояние

Калифорнийский медведь гризли

Калифорнийский медведь гризли, изображенный на флаге штата Калифорния, был символом дикой природы западного побережья США. Интенсивная охота и уменьшение природных территорий привели к его окончательному вымиранию в 1924 году.

Калифорнийский медведь гризли. Фото: Payton\Flickr

Тулаш-валлаби

Валлаби тулаш (валлаби Грея) когда-то населял юго-восточную часть Южной Австралии и юго-западную Викторию. Этот валлаби был известен своей скоростью и грацией, но вымер около 1939 года из-за сельскохозяйственного освоения территорий и охоты.

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Тулаш-валлаби / © Общественное достояние

Меломис из Брамбл-Кей

Меломис с острова Брамбл-Кей, крошечного кораллового острова в Торресовом проливе, официально вымер в 2015 году. Этот грызун считается первым видом млекопитающих, исчезнувшим из-за глобального изменения климата: повышение уровня моря и затопление острова полностью уничтожили его среду обитания.

Меломис из Брамбл-Кей. Фото: State of Queensland

Моа

Моа, группа гигантских нелетающих птиц, обитали исключительно на территории Новой Зеландии. Некоторые представители вида могли достигать высоты более 3,5 метра. Эти птицы вымерли примерно в 1400 году из-за интенсивной охоты маори, которые использовали их мясо, кости и перья.

Моа / © Общественное достояние

Тур

Тур, дикие предки современного домашнего крупного рогатого скота, когда-то широко населяли Европу, Азию и Северную Африку. Эти массивные животные, достигавшие 1,8 метра в высоту и имевшие огромные рога, полностью исчезли в 1627 году. Последний известный зубр умер в Польше.

Тур / © Общественное достояние

Атласский медведь

Атласский медведь был единственным видом медведей, проживавшим в Северной Африке. Он принадлежал к группе бурых медведей и исчез в 1870 году. Причиной его вымирания стало расширение человеческих поселений и массовая охота, в частности для использования этих животных в гладиаторских боях во времена Римской империи.

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Атласский медведь / © Общественное достояние

Берберийский лев

Берберийский лев, также известный как атласский или египетский лев, когда-то был распространен от Марокко до Египта. Это был подвид льва Panthera leo leo, отличавшийся крупным телосложением и темной гривой. Лев считается вымершим в дикой природе с 1960-х годов из-за потери среды обитания и охоты. Сейчас существуют только отдельные особи, содержащиеся в неволе.

Берберийский лев / © Общественное достояние

Малая маскаренская летучая лисица (темная летучая лисица)

Малая маскаренская летучая лисица или темная летучая лисица когда-то населяла острова Реюньон и Маврикий. Эти плотоядные летучие мыши отличались необычным поведением: они ночевали в больших группах в пещерах или старых дуплах деревьев. Вид вымер в 1864-1873 годах из-за массовой охоты и вырубки лесов.

Малая маскаренская летучая лисица / © Общественное достояние

Пещерный лев (Panthera spelaea)

Пещерный лев, один из крупнейших представителей семейства кошачьих, жил на территории Европы и Азии в эпоху плейстоцена. Он достигал высоты 1,2 м и весил до 370 кг. На него охотились преимущественно крупные животные, такие как мамонты. Вид исчез примерно 10 000 лет до н.э. из-за изменения климата и конкуренции с ранними людьми.

Пещерный лев / © Общественное достояние

Большой лемур-ленивец

Большие лемуры-ленивцы были уникальными древесными обитателями острова Мадагаскар. Они имели привычку висеть вверх ногами, подобно современным ленивцам. Радиоуглеродное датирование показывает, что вид существовал примерно до 1620 года. Причинами вымирания были человеческая деятельность и охота.

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Большой лемур-ленивец. Фото: Smokeybjb

Олень отца Давида

Олень отца Давида (милу или элафур) обитал в субтропических речных долинах Китая. Он питался травами и водными растениями. Вид вымер в дикой природе примерно в 1900-х годах, но выжил благодаря стадам в европейских зоопарках. Впоследствии его вернули в Китай для восстановления дикой популяции.

Олень отца Давида / © Общественное достояние

Миша канданго

Мышь канданго или канданго акодонт была грызуном, обитавшим только в районе Бразилиа (Бразилия). Вид исчез примерно в 1990-х годах из-за быстрого расширения города и разрушения природной среды. Последние наблюдения вида были зафиксированы еще в 1960-х годах.

Миша канданго. Фото: Felipe1455

Ирландский лось

Ирландский лось, или гигантский олень, жил в северной Евразии от Ирландии до Сибири в эпоху плейстоцена. Эти олени вырастали до 2,1 м в высоту и весили до 680 кг, их рога достигали более 3,5 м в размахе. Вид исчез примерно 7700 лет назад из-за изменения климата и давления охоты человека.

Ирландский лось / © Общественное достояние