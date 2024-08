От фекалий на полу до нападений: названа авиакомпания с наибольшим количеством пьяных пассажиров

Стала известна авиакомпания, с которой встречается больше всего инцидентов с пьяными пассажирами.

Об этом пишет Daily Star.

Согласно новому исследованию, проведенному сайтом Go Compare, EasyJet стала авиакомпанией, рейсы которой чаще всего срываются из-за пьяных пассажиров. Будучи названной худшей авиакомпанией по поведению в нетрезвом состоянии, она возглавила список из 29% путешественников, утверждающих, что их рейсы были сорваны из-за любителей алкоголя.

Такие данные получены в результате нового опроса, в котором туристов спрашивали об их опыте общения с пассажирами в состоянии алкогольного опьянения во время полета и об их мнении по поводу употребления алкоголя в самолетах.

Ответивших, что им приходилось столкнуться с пьяными пассажирами, спрашивали о том, с какими авиакомпаниями происходили такие инциденты, причем чаще всего назывались бюджетные операторы, такие как EasyJet и Ryanair.

На втором месте разместилась Ryanair с 22%. Пятерку лидеров замкнули British Airways с 15%, TUI с 12% и Jet2 с 10%.

В соответствии с Приказом об аэронавигации пребывание в состоянии алкогольного опьянения на борту или при посадке на борт самолета является незаконным, а это означает, что большое количество пассажиров нарушают закон во время путешествий самолетом.

Пассажирам, которые напиваются в самолете, грозит максимальное наказание в виде двух лет заключения и штрафы. Несмотря на это, большинство путешественников выступают против введения ограничений на употребление алкоголя во время авиаперелетов. Около 29% считают, что алкоголь должен быть запрещен в аэропортах, а более трети (34%) говорят, что запрет должен распространяться на авиакомпании. Более половины (57%) не считают, что ни одна из этих мер должна быть введена.

Среди недавних инцидентов на рейсах возглавляющей опрос авиакомпании EasyJet – дикое видео, где пассажиры поют и танцуют под песню Siedah Garrett – Do You Want It Right Now, звучащую из динамика, нарушая покой всех пассажиров на борту самолета.

В противном случае рейс EasyJet превратился в кровавую бойню, когда пассажир начал размахивать кулаками перед экипажем и полицией. Пассажир находился на борту самолета, следовавшего из Эдинбурга в Турцию.

Ранее в этом году полиция штурмовала самолет авиакомпании EasyJet на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манчестера, поскольку пассажир якобы "вел себя деструктивно" на борту. Несколько офицеров поднялись на борт самолета, когда он садился на взлетно-посадочную полосу, и 42-летний мужчина был арестован по подозрению в нападении. Видели, как мужчину выводили до того, как другие пассажиры смогли сойти с самолета.

И еще один шокирующий момент: пассажиры EasyJet остались в отчаянии после того, как авиакомпания была вынуждена отменить рейс из-за того, что пассажир "опорожнился на пол в туалете". Путешественники застряли на Тенерифе.

