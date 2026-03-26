От кого действительно дети наследуют интеллект: ученые удивили открытием
Исследователи получили интересный ответ на вопрос, который всегда волновал людей и науку: «От кого мы наследуем интеллект?».
Новое исследование установило, чьи гены могут играть решающую роль в развитии интеллекта. Вероятно, вклад матери может быть более значительным.
Об этом пишет joy.hu.
Секрет Х-хромосомы
Исследование экспертов Кембриджского университета показало, что значительная часть генов, ответственных за интеллект, находится на Х-хромосоме. Поскольку у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин только одна, генетический вклад матери может быть более весомым. Это значит, что умная мать с большей вероятностью передаст эту способность своему ребенку, даже если отец менее выдающийся в этой сфере.
Не все гены работают одинаково
Так называемые оговоренные гены ведут себя по-разному в зависимости от происхождения. Гены, связанные с интеллектом, часто активны только в случае наследования от матери, а отца могут оставаться неактивными.
Два мира мозга: кора и эмоции
Материнские и родительские гены влияют на разные участки развития:
Кора головного мозга, отвечающая за мышление, память, язык, внимание и восприятие, формируется под значительным влиянием материнских генов.
Лимбическая система, контролирующая эмоции и инстинкты, а также развитие плаценты, чаще определяется родительскими генами.
Исследователи также подчеркивают, что эмбрионы, содержащие только генетический материал родителя, не выживают, что свидетельствует о необходимости генетического вклада обоих родителей для нормального развития.
Интеллект — это больше, чем гены
Хотя генетика важна, интеллект формируется и под влиянием среды. Качество отношений с родителями, внимание, эмоциональная поддержка и стимулирование в ранние годы жизни значительно повышают способность ребенка решать проблемы, адаптироваться и обучаться.
Что это значит на практике
Результаты исследования предлагают новый взгляд: интеллект ребенка может быть сильнее связан с материнскими генами. Однако роль родителей также критическая, и настоящая картина формирования умственных способностей — это сложное взаимодействие генов и среды, постоянно влияющих друг на друга.
