От кого действительно дети наследуют интеллект: ученые удивили открытием

Новое исследование установило, чьи гены могут играть решающую роль в развитии интеллекта. Вероятно, вклад матери может быть более значительным.

Секрет Х-хромосомы

Исследование экспертов Кембриджского университета показало, что значительная часть генов, ответственных за интеллект, находится на Х-хромосоме. Поскольку у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин только одна, генетический вклад матери может быть более весомым. Это значит, что умная мать с большей вероятностью передаст эту способность своему ребенку, даже если отец менее выдающийся в этой сфере.

Не все гены работают одинаково

Так называемые оговоренные гены ведут себя по-разному в зависимости от происхождения. Гены, связанные с интеллектом, часто активны только в случае наследования от матери, а отца могут оставаться неактивными.

Два мира мозга: кора и эмоции

Материнские и родительские гены влияют на разные участки развития:

Кора головного мозга, отвечающая за мышление, память, язык, внимание и восприятие, формируется под значительным влиянием материнских генов.

Лимбическая система, контролирующая эмоции и инстинкты, а также развитие плаценты, чаще определяется родительскими генами.

Исследователи также подчеркивают, что эмбрионы, содержащие только генетический материал родителя, не выживают, что свидетельствует о необходимости генетического вклада обоих родителей для нормального развития.

Интеллект — это больше, чем гены

Хотя генетика важна, интеллект формируется и под влиянием среды. Качество отношений с родителями, внимание, эмоциональная поддержка и стимулирование в ранние годы жизни значительно повышают способность ребенка решать проблемы, адаптироваться и обучаться.

Что это значит на практике

Результаты исследования предлагают новый взгляд: интеллект ребенка может быть сильнее связан с материнскими генами. Однако роль родителей также критическая, и настоящая картина формирования умственных способностей — это сложное взаимодействие генов и среды, постоянно влияющих друг на друга.

Ранее говорилось, что новое исследование показало: человечество еще не достигло предела продолжительности жизни, поэтому есть шанс жить дольше. В развитых регионах Европы продолжительность жизни продолжает расти, добавляя ежегодно несколько месяцев. Вместе с тем, существует значительная разница между странами: в части регионов этот прогресс замедлился или остановился. Ключевым фактором долголетия оказалось место жительства, уровень медицины и условия жизни. Ученые отмечают, что потенциал для более долгой жизни есть, но его реализация зависит от социальных и экономических условий.