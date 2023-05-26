От наркоманки до модели: девушка показала, какой была во время 14-летней зависимости (фото)

11 лет назад она оказалась на грани смерти.

Тони Беккер – татуированная модель и бывшая наркоманка – рассказала о своей трансформации.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Девушка провела 14 лет своей жизни, пристрастившись к наркотикам, выпивке и борясь с расстройством пищевого поведения.

Ее тяжелый диагноз психического здоровья привел ее на тернистую дорогу, в результате которой она попала в больницу и оказалась на грани смерти.

Тони Беккер во время наркозависимости / Фото: dailystar.co.uk

Тони из Южной Африки начала пить спиртное в возрасте 12 лет и принимать таблетки для похудения с высоким содержанием эфедрина – сильного стимулятора центральной нервной системы.

Девушка употребляла наркотики в течение 14 лет / Фото: dailystar.co.uk

А к 22 годам она впервые прошла курс реабилитации от злоупотребления алкоголем и анорексии.

К 22 годам она впервые прошла курс реабилитации. / Фото: dailystar.co.uk

После выписки она попробовала кристаллический метамфетамин и препарат, известный как CAT (меткатинон), которые продолжили порочный круг.

Тони разрушила жизнь вокруг себя и отправила маму в "ад" из-за своей зависимости — и часто крала, лгала и манипулировала.

Лишь после третьего пребывания в реабилитационном центре модель изменила свой взгляд на жизнь после того, как ее проконсультировали выздоровевшие наркоманы.

Тони Беккер / Фото: dailystar.co.uk

Тони уже 11 лет не пьет и рассказывает людям, в том числе школьникам, о сложном состоянии психического здоровья.

Тони Беккер / Фото: dailystar.co.uk

Сейчас у модели 134 000 подписчиков в TikTok и 10 000 фолловеров в Instagram, где она откровенно рассказывает о своих проблемах с зависимостью.

Напомним, мужчина, проведший 10 лет на наркотиках, изменил свою жизнь и сейчас выглядит неузнаваемым. Он показал свои фото до и после лечения.

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