От наркоманки до модели: девушка показала, какой была во время 14-летней зависимости (фото)

11 лет назад она оказалась на грани смерти.
Тони Беккер – татуированная модель и бывшая наркоманка – рассказала о своей трансформации.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Девушка провела 14 лет своей жизни, пристрастившись к наркотикам, выпивке и борясь с расстройством пищевого поведения.
Ее тяжелый диагноз психического здоровья привел ее на тернистую дорогу, в результате которой она попала в больницу и оказалась на грани смерти.
Тони из Южной Африки начала пить спиртное в возрасте 12 лет и принимать таблетки для похудения с высоким содержанием эфедрина – сильного стимулятора центральной нервной системы.
А к 22 годам она впервые прошла курс реабилитации от злоупотребления алкоголем и анорексии.
После выписки она попробовала кристаллический метамфетамин и препарат, известный как CAT (меткатинон), которые продолжили порочный круг.
Тони разрушила жизнь вокруг себя и отправила маму в "ад" из-за своей зависимости — и часто крала, лгала и манипулировала.
Лишь после третьего пребывания в реабилитационном центре модель изменила свой взгляд на жизнь после того, как ее проконсультировали выздоровевшие наркоманы.
Тони уже 11 лет не пьет и рассказывает людям, в том числе школьникам, о сложном состоянии психического здоровья.
Сейчас у модели 134 000 подписчиков в TikTok и 10 000 фолловеров в Instagram, где она откровенно рассказывает о своих проблемах с зависимостью.
Напомним, мужчина, проведший 10 лет на наркотиках, изменил свою жизнь и сейчас выглядит неузнаваемым. Он показал свои фото до и после лечения.
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