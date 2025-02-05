От полетов мечты к долгу в $21 миллион: почему мужчине аннулировали пожизненный билет первого класса

Мужчина, много лет путешествовавший по миру благодаря своему билету первого класса American Airlines, рассказал, что он почувствовал, когда его аннулировали. Подобную покупку совершил другой американец, но он, к счастью, до сих пор пользуется своим пожизненным проездным и пролетел на самолете 32 миллиона км.

В свое время путешествовал с роскошью и Стивен Ротштейн, пишет Unilad.

В 1987 году 37-летний бизнесмен стал одним из 66 человек, купивших AAirpass от American Airlines за 250 000 долларов, что дало ему право на неограниченное количество билетов в первый класс авиакомпании.

В течение последующих лет Ротштейн прибавил компаньона еще за 150 000 долларов и смог пользоваться ими по своему усмотрению – при условии соблюдения одного простого правила – никому не давать свой AAirpass.

Упорный путешественник действительно придерживался правила, даже отказавшись от заманчивого предложения коллеги, предлагавшего $5 000 в неделю за пользование AAirpass. Впрочем, он все равно попал в серьезные неприятности.

Стивен Ротштейн

Юридические проблемы

American Airlines утверждала, что он "мошенничал", используя пропуск, и что он делал "спекулятивные бронирования" на рейсы, на которые никогда не собирался садиться.

Авиакомпания также утверждала, что стюардесса первого класса бронировала места для не существующих пассажиров под такими именами, как "Бег Ротштейн" и "Стивен Ротштейн-младший", из-за чего авиакомпания недополучила 21 миллион долларов.

В 2008 году его билет был аннулирован, а American Airlines даже подала на него в суд.

Что почувствовал Ротштейн, когда его AAirpass аннулировали

Кэролайн, дочь Ротштейна, встретилась с Guardian, чтобы обсудить привычки ее отца к путешествиям и то, что он испытывал спустя много лет после того, как его билет первого класса был аннулирован.

Кэролайн вспомнила, как отец сказал ей: "Почему они должны быть злыми? То, что сделали американцы, было отвратительно. Это забрало мою мобильность. Это забрало мое хобби. Я думал, что смогу поехать в Швецию на выходные в июле и нарвать цветов, когда мне будет 70. Я зол. Они украли мою любовь. Они украли именно то, что заставило меня дать полмиллиона долларов. А полмиллиона долларов – это наверняка 5 миллионов долларов сегодня. И они сделали это злонамеренно. Если возникла проблема, правильнее было бы позвонить мне и сказать, что они хотели бы, чтобы я изменил способ использования AAirpass".

Существует ли еще AAirpass

Это плохая новость для тех, кто поддался соблазну приобрести для себя пропуск в первый класс. Авиакомпания отказалась от безлимитных проездных в 1994 году, переименовав программу в "AirPass".

Но и она была остановлена.

В 2022 году авиакомпания объяснила на своем сайте: "По состоянию на 30 ноября 2022 года программа AirPass больше не принимает новые или продленные контракты. Программа AirPass завершает свою работу, и вся функциональность программы будет прекращена до 31 марта 2024 года. AirPass больше не будет принимать дополнительные средства за существующие контракты".

Напомним, женщина незаметно проползла на самолет, преодолев несколько препятствий. Ей удалось проползти через несколько контрольно-пропускных пунктов.

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