От сломанных весов к мировым рекордам: трагические судьбы самых толстых людей планеты (фото)

Ожирение — одна из главных причин смерти во всем мире. Хотя ожирение стало тревожным явлением, некоторые люди стали известны именно из-за своего избыточного веса.

Об этом пишет Daily Star.

Истории одних из самых трудных людей, когда-либо ходивших по планете.

Мануэль Урибе

Мексиканца Мануэля Урибе когда-то называли "самым толстым человеком в мире", пока он не умер в 2014 году. Книга рекордов Гиннеса признала его самым тяжелым человеком среди живых в 2006-м после того, как он весил 560 кг.

Хотя этот титул не принес особого счастья Мануэлю, который последние 12 лет своей жизни был прикован к постели, он помог ему привлечь внимание, к которому он так отчаянно стремился.

Мануэль Урибе / Фото: Getty Images

Книга рекордов Гиннеса измерила Мануэля и присвоила ему титул после того, как увидела его телевизионный призыв о помощи в похудении. Его потребность в помощи привлекла внимание многих, что привело к тому, что мексиканец получил медицинскую помощь и начал худеть.

За пять лет похудения ему удалось сбросить около 180 кг. Однако, к сожалению, Мануэль снова начал набирать вес в 2009 году после своей свадьбы с Клаудией Солис, которая состоялась годом ранее. Это будет единственный раз, когда он вышел из дома до своей смерти, кроме визитов в больницу.

После его смерти Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннеса, сказал: "Я имел честь встретиться с Мануэлем в его доме в Монтеррее, когда он впервые согласился на взвешивание. Несмотря на то, что он был прикован к постели, он имел несомненный дух и пообещал сделать все возможное, чтобы потерять свой статус мирового рекордсмена. Он был очень открытым и честным относительно своего состояния и надеялся, что, рассказав свою историю широким массам, Книга рекордов Гиннеса поможет ему получить необходимую медицинскую помощь".

Мануэль Урибе / Фото: Getty Images

Причиной смерти Мануэля в конце концов была названа печеночная недостаточность, вызванная его ожирением.

Уолтер Хадсон

Американец Уолтер Хадсон посвятил значительную часть своей жизни чрезмерному потреблению нездоровой пищи, что привело к его преждевременной смерти.

В 1987 году житель Нью-Йорка весил 543 кг, что делает его самым тяжелым человеком, жившим на то время, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Уолтер также является обладателем титула самого большого в мире охвата талии, который когда-либо был зафиксирован – 300 см.

Уолтер Хадсон / Фото: Bettmann

Уолтер стал известен из-за своего веса и разрушительного образа жизни, который привел к тому, что к 12 годам он весил 90 кг – тяжелее, чем среднестатистический взрослый мужчина.

Считается, что у Хадсона всегда были проблемы с перееданием после того, как его отец бросил семью, когда он был еще совсем маленьким. Когда-то самый тяжелый человек в мире рано шел в школу, чтобы не есть лишнего. Считалось, что он прилагал все усилия, чтобы собирать пригодную для переработки упаковку в обмен на сладости.

Его вес продолжал расти после того, как он сломал ногу и бросил школу, когда ему было 13 лет. В возрасте 15 лет Уолтер был навсегда прикован к дому, веся 160 кг. Несмотря на проблемы со здоровьем, Уолтер изо всех сил пытался избавиться от привычки проводить "большую часть" времени бодрствования по поглощению полуфабрикатов. Он даже рискнул лечь под нож для операции по снижению веса, которая, к сожалению, не помогла.

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Он провел годы, объедаясь завтраками, состоявшими из 32 сосисок, 500 г бекона, 12 яиц и буханки хлеба, запивая все это чашкой кофе.

Такие экстремальные пищевые привычки привели к тому, что после падения Уолтер оказался в ловушке у дверей своей спальни, а его семья пыталась вытащить его оттуда. Чтобы освободить Уолтера, вызвали местную пожарную команду – они потратили четыре часа, разрезая дверную коробку, прежде чем наконец-то освободить его.

Это подтолкнуло Уолтера к похудению, что ему удалось сделать на время. Однако, несмотря на то, что он впервые за 18 лет вышел на улицу, используя собственную силу, мужчина снова набрал вес. К сожалению, Уолтер умер от сердечного приступа в возрасте 47 лет в канун Рождества в 1991 году, когда его вес составлял 465 кг – это примерно в пять раз тяжелее, чем средний вес взрослого мужчины.

Прежде чем положить его в специальный гроб, пожарным пришлось вырезать отверстие в стене его спальни, чтобы вынести тело из дома.

Джон Брауер Миннок

Хотя Уолтер Хадсон когда-то был самым тяжелым человеком среди живых, самым тяжелым человеком в истории человечества является Джон Брауер Миннок, который памятно наклонил чашу весов на отметке 635 кг.

На протяжении всей взрослой жизни вес Джона колебался между 362 и 403 кг, что было большим весом для роста 185 см, который он мог выдержать.

С возрастом Джон продолжал стареть, а цифра на весах продолжала расти в геометрической прогрессии. А это означало, что росло и количество проблем со здоровьем, являющихся неотъемлемой частью ожирения.

Джон Брауер Миннок

Но рядом с ним, несмотря на количество госпитализаций, в основном из-за застойной сердечной недостаточности была его жена Жанетт, которая весила крохотные 44 кило. Они установили общий рекорд как супружеская пара в мире с самой большой разницей в весе.

Позже они развелись в 1980 году, проведя несколько лет в браке, прежде чем Джон женился во второй раз в начале 80-х годов. Не смотря на свой огромный вес, Джон сумел стать отцом двух детей от всех своих браков. Но его отцовство было приостановлено из-за двухлетнего пребывания в больнице, где он потерял ошеломляющие 368 кг. Это означало, что Джон вышел из больницы с весом 216 кг.

Однако он не смог удержать вес после того, как его больше не ограничивали до 1200 калорий в день под пристальным наблюдением персонала больницы.

В конце концов, в возрасте 41 года Джон подвергся осложнениям, вызванным его весом, и весил огромные 362 кг – хотя эта цифра кажется ничем по сравнению с его некогда самым тяжелым весом в 635 кг.

Кэрол Ягер

Кэрол Ягер, также из США, печально известна как самая тяжелая женщина, когда-либо ходившая по планете, ее максимальный вес составлял 540 кг.

Она быстро стала часто упоминавшейся в СМИ и даже появилась на скандальном шоу Джерри Спрингера. Заинтригованная тем, как Кэрол стала самой тяжелой женщиной из всех живых в то время, ее расспрашивали о ее жизни, что предшествовало установлению мирового рекорда. И трагедия жизни Кэрол была быстро раскрыта. Она утверждала, что в детстве стала жертвой сексуального насилия, что привело к психологической травме. Однако Кэрол настаивала на том, что она ест столько же, сколько и ее сверстники, хотя просто набрала больший вес.

Кэрол Ягерь / Фото: YouTube

Поскольку ее вес продолжал расти, жестокие издевательства на детской площадке становились все чаще. Это заставило Кэрол еще больше обратиться к еде, чтобы успокоить свои эмоции. Питание Кэрол вышло из-под контроля, пока она не достигла своего самого тяжелого веса. В конце концов, из-за ожирения она серьезно заболела и попала в больницу с целлюлитом, бактериальной инфекцией и иммунодефицитом.

Несмотря на ряд проблем со здоровьем, госпитализация Кэрол была в определенной степени положительным событием для попытки сбросить вес. После ограничения до 1200 калорий в день ей удалось похудеть на 236 кг. Впрочем, считается, что большая часть этого веса состояла из воды.

К сожалению, состояние здоровья Кэрол не улучшилось, поскольку за два года она попадала в больницу 13 раз, причем для каждой поездки нужно было от 15 до 20 пожарных, чтобы перенести ее из дома в машину скорой помощи, где она ехала на полу, а затем в палату.

Так продолжалось до трагической смерти Ягел в 1994 году, когда ей было всего 34 года. В годы, предшествовавшие ее смерти, вызванной массовым отказом органов, у женщины был парень, который после ее смерти женился на ее подруге.

Полин Поттер

Нынешняя обладательница титула самой тяжелой из ныне живущих женщин – американка Полин Поттер, которая весила 293 кг. Калифорнийка была впервые отмечена в Книге рекордов Гиннеса еще в 2011 году.

Однако это "достижение" стало огромной дозой реальности для 47-летней женщины, которая за последние 14 лет стремилась улучшить состояние своего здоровья. До резкого похудения ей было тяжело дышать, поскольку она постоянно наклонялась на весах, а для передвижения ей приходилось полагаться на колесное кресло.

Полин Поттер / Фото: Guinness World Records

С тех пор Полин настойчиво работает над самосовершенствованием и пытается унять свою склонность к массовым перееданиям.

Она снялась в шоу TLC My 600lbs Life, где доктор Юнан Новзарадан помогал Полин сбросить лишний вес, а позже признался, что "очень гордится" ее "приверженностью" и "прогрессом".

Вместо того чтобы хвастаться своим рекордным размером, женщина призналась, что она связалась с Книгой рекордов Гиннеса, потому что "устала" от своих размеров.

Она хотела, чтобы это стало для нее тревожным звонком, и это безусловно так и произошло. Глядя в будущее, самая тяжелая женщина мира считала, что титул станет для нее великолепной возможностью по нескольким причинам.

Полин Поттер / Фото: Guinness World Records

В разговоре с представителями Книги рекордов Гиннеса она сказала: "Я знала, что приближаюсь к 315 кг, но я хотела рассказать свою историю, чтобы врач или диетолог могли мне помочь. Также я подумала, что это будет отличная возможность открыть дверь, ведь если я начну худеть, может быть, смогу получить еще один рекорд для женщины, которая похудела больше всего".

Полин было тяжело дышать, а для передвижения ей приходилось полагаться на кресло. Она считала причиной своего избыточного веса одержимость семьи и пищей, ведь все семеро ее братьев и сестер весили более 135 кг, а один из них даже больше. Ее мама весила 181 кг, а отец – 272 кг.

Но Полин хотела изменить течение тяжелого наследия своей семьи. С помощью специалистов ей удалось существенно похудеть на 235 кг при помощи хирургического вмешательства для похудения и опыта доктора Новзарадана. Хотя казалось, что ее ждет трагический конец, Полин переписала свою историю и впервые в жизни смогла получить здоровое качество жизни.

Полин Поттер / Фото: Facebook

Напомним, история женщины-великана, которая родила самого высокого и тяжелого ребенка на планете. Вместе с мужем они были самыми высокими супругами в мире.

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