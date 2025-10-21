От старого джойстика до газет: украинка показала свой архив 90-х, который растрогал Сеть

Коробка со старыми вещами / © Скриншот

Украинка Алина опубликовала короткое видео, которое мгновенно стало вирусным и вызвало волну ностальгии среди зрителей. Девушка показала неожиданную находку на чердаке своего дома — коробку с безделушками времен ее детства.

Об этом стало известно из ее ТикТок.

В ролике под названием «То же путешествие в прошлое на чердаке» Алина распаковывает настоящий «домашний архив». Среди вещей, особенно трогавших пользователей, были:

джойстик от старой игровой приставки;

личные дневники и школьные тетради;

номера детской газеты «Сказочный вечер»;

тетради, использованные для агитации Юлии Тимошенко;

сетки телевизионных программ, где галочками отмечены любимые мультфильмы;

журнал «Познайка»;

засушенные осенние листья, сохраненные в толстых томах классики;

самодельные и советские елочные украшения.

Видео, продолжающееся менее минуты, собрало десятки тысяч просмотров и комментариев, в которых зрители, рожденные в 90-х и 2000-х, признаются, что увиденное резонирует с их воспоминаниями.

«Вы будто открыли чердак и амбар, моего детства», — пишут комментаторы, обсуждая, что «младшее поколение этого не поймет».

Комментарии под видео. / © Скриншот

