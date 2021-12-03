От судьбы не уйдешь: разлученные в детстве влюбленные друзья встретились через 18 лет и поженились (фото)

За годы разлуки каждый из них уже имел свою семью.

В США два друга детства, у которых чувства друг к другу возникли еще в 5-летнем возрасте, но они разлучились и не видели друг друга годами, в конце концов поженились и устроили свадебную вечеринку в стиле викингов.

Об этом пишет Metro.

Также читайте Никогда не встречались в реальной жизни: пара во время карантина вышла поженилась в Zoom

Мэдисон и Чад Хайленд из города Вентура, штат Калифорния, были очень близки в детстве и проводили много времени друг с другом, фактически жили вместе. Их родители тоже были близкими друзьями, жили рядом, отдыхали вместе и ездили в общие отпуска.

"Мы всегда были вместе. Мы ездили на велосипедах по пустыне Мохаве с нашими семьями. Мы вдвоем ездили на детских квадроциклах и вместе ходили в пустыне. Я, пожалуй, была влюблена в Чада, когда мне было пять лет. Мы всегда шутили, что я забрала его, когда мы были детьми", — вспоминает 28-летняя Мэдисон.

Однако все изменилось, когда в 10-летнем возрасте Мэдисон с родителями переехала и связь с Чадом потерялась.

"В том возрасте мы были у власти наших родителей, у нас не было мобильных телефонов, поэтому мы не могли оставаться на связи. Когда мы были подростками, наши родители возобновили связь друг с другом, но я не видела Чада лично", – говорит девушка.

Мэдисон и Чад слышали от родителей разные подробности о жизни друг друга, но в то же время у каждого из них была уже своя семья в разных штатах. Однако, в 2017 году Чад расстался с женой и попросил поддержки у Мэдисон: он написал ей в социальных сетях и предложил встретиться в тематическом парке с детьми. Подруга детства тоже развелась с мужем и жила сама с детьми.

"Только мы увиделись в тот день, было ощущение, что мы никогда не расставались. Это было так естественно, легко и весело", — рассказала американка и добавила, что они очень нервничали во время встречи.

Постепенно их отношения развивались и через год влюбленные начали планировать свадьбу. Поскольку Мэдисон увлекалась культурой викингов, пара решила организовать свадьбу в стиле раннесредневековых скандинавских мореплавателей. Пара поженилась в присутствии 50 гостей в отдаленном лесистом месте в Калифорнии и обменялась клятвами.

"Я был ребенком, когда встретил тебя, просто мальчишкой, мечтавшим как-то стать твоим мужем. Когда мы впервые восстановили связь за все эти годы, была искра, и я знал, что с ней мне нужно было быть. Казалось, что она (Мэдисон. – Ред.) моя родственная душа" , – сказал Чед любимой.

Ранее сообщалось, что британец пережил сердечный приступ и женился на невесте, спасшей ему жизнь во время локдауна. Читайте трогательную историю здесь.