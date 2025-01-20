От сыра до растений и газов животных: самые вонючие вещи в мире (фото)

Сидеть и вдруг вдохнуть зловонный запах – не очень приятно.

Исследователи из Journal of Neuroscience говорят, что хотя запах зависит от молекулярной структуры объекта, наш мозг также запрограммирован эволюцией избегать отвратительных запахов, если мы хотим выжить, передает Книга рекордов Гиннеса.

Они говорят, что обычно более тяжелые, более растянутые молекулы кажутся нам зловонными, тогда как более легкие, более компактные молекулы – более приятными. Например, бутанол пахнет гнилой древесиной, тогда как лимонен, пахнет цитрусовыми.

"Частично обонятельное восприятие врожденное и жестко закрепленное. Например, лабораторные грызуны, которые никогда не сталкивались с котами на протяжении многих поколений разведения, все еще робко реагируют на кошачий запах, но не на другие новые и вредные запахи", — отмечают авторы статьи.

Но некоторые запахи достаточно объективно плохие – это не только заложено в их ДНК, но и большинство людей, похоже, соглашаются с этим.

Самые зловонные вещи мира

Самый вонючий сыр – Вье Булонь

Сыр Вье Булонь / Фото: Les Produits Laitiers

Хотя голубой сыр и имеет плохую славу, он не может сравниться со смрадом Vieux Boulogne, самого вонючего сыра в мире (согласно научным исследованиям).

Мягкий французский коровий сыр вызревает в течение 7-9 недель и изготавливается французским сыроваром Филиппом Оливье. В ноябре в 2004 году ученые из Кренфилдского университета в Бедфордшире, Великобритания, признали его самым зловонным сыром в мире.

Сыр оказался вонючей 14 других претендентов, когда его оценивала группа из 19 человеческих носов и одного электронного – последний проверял наличие газообразных молекул, выделяемых запечатанными сырами.

Сыр-победитель был настолько сильным, что один журналист описал его "запах фермерского двора, наполненного навозом" как ощущаемый даже на расстоянии 50 м. Он также победил пресловутый Époisses de Bourgogne, сыр, который так воняет, что его запрещено перевозить в общественном транспорте во Франции.

Самый вонючий цветок/растение – Раффлезия Арнольда

Раффлезия Арнольда / Фото: Freepik

Хотя всегда приятно остановиться и понюхать розы, вам определенно не стоит останавливаться, чтобы понюхать раффлезию Арнольда (Rafflesia arnoldii).

Это замечательное растение-рекордсмен также известно как самый одиночный цветок из-за своего единственного пестрого оранжево-коричнево-белого паразитического комочка-цветка. Но что также привлекает внимание, так это его запах – его также прозвали "цветком-трупом" (вместе с более объемным Amorphophallus titanum) из-за аромата, который он выделяет, чтобы привлечь мух. Цветы пахнут гнилым мясом.

Один экземпляр, найденный в лесу на Западной Суматре, Индонезия, в 2020 году, имел 111 см в диаметре, а его пять мясистых лепестков могут весить до 11 кг, достигая 1,9 см толщиной. Они не имеют листьев, стеблей или корней, зато растут как паразиты на лианах в джунглях. Иногда почки прорываются сквозь лиану и вырастают до полного размера, хотя после месяцев развития полноценный цветок держится всего около недели.

Самая вонючая птица – гоацин

Гоацин / Фото: Freepik

В то время как самым зловонным млекопитающим является полосатый скунс благодаря своему зловонному спрею, который человеческий нос может почувствовать, если его распылит ветер в 1,6 км, самая вонючая птица является близким претендентом на это звание.

Гоацин (Opisthocomus hoazin), обитающий в медленных реках и озерах бассейна Амазонки, является потомком ныне вымершей линии древних птиц, и это можно точно сказать – его колючие перья и голубая голова очень отличают его от ближайшего живого родственника, курицы.

Но что точно закружит вам голову, так это его запах – птица ест и переваривает листья подобно корове, ферментируя пищу в кишечнике и производя запах, похожий на запах гноя. Даже его местное название, pava hedionda, переводится как "вонючий фазан/индейка".

Еще один интересный факт об этих птицах – у них есть когти на крыльях, которые позволяют им лазить.

Самый вонючий фрукт – дуриан

Дуриан / Фото: pixabay.com

Самый вонючий фрукт встречается гораздо чаще, чем колумбийская птица, но все же стоит прислушиваться к предупреждению, прежде чем покупать его.

Дуриан из Юго-Восточной Азии называют "королем фруктов". Подобно агрессивному гранату, толстый колючий панцирь мешает вам погрузиться в семена, удерживающие заварную мякоть плода.

Но именно резкий запах отталкивает людей от него – на самом деле, во многих отелях и общественном транспорте Юго-Восточной Азии запрещено есть этот фрукт, поскольку он пахнет "сочетанием серы, нечистот, фруктов, меда, жареного и гнилого лука".

Но для некоторых людей вкусовые рецепторы могут уловить сладкие компоненты ДНК фрукта, и они могут наслаждаться всеми преимуществами для здоровья, которые может предложить эта зловонная пища.

Самая вонючая планета – Уран

Изображение Урана / Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

Самая вонючая планета Солнечной системы – это Уран. Ученые доказали в исследовании, что планета пахнет тухлыми яйцами из-за сероводорода, присутствующего в атмосфере, что делает ее одной из самых вонючих планет для жизни.

Уран также является рекордсменом по самой низкой измеренной температуре атмосферы на планете, поэтому лучше любоваться этой красотой издалека.

Самая вонючая лягушка – венесуэльская лягушка-скунс.

Если вы когда-нибудь гуляли по Венесуэле и уловили ошеломляющий запах скунса, возможно, его будет труднее определить, чем вы думаете – ведь это может быть венесуэльская лягушка-скунс (Aromobates nocturnus).

Это крошечное существо было неизвестно науке до 1991 года, но с длинной 6,2 см оно является крупнейшим представителем семьи ядовитых лягушек Dendrobatidae.

Когда ей угрожает опасность, лягушка выделяет кожный секрет с отвратительным запахом, который на самом деле содержит то же самое вонючее сероорганическое соединение, что присутствует в известных вонючих анальных выделениях скунсов.

Самые вонючие продукты – ферментированная сельдь и тофу

Сюрстреминг / Фото: guinnessworldrecords.com

В зависимости от того, откуда вы родом, вы можете не согласиться с тем, какая пища пахнет хуже всего.

Но наука и культура вывели два блюда на передний план дебатов о вонючих продуктах: шведское блюдо сюрстреминг и тайваньское блюдо (с метким названием) зловонный тофу.

Оба блюда являются ферментированными: сюрстреминг – это вид ферментированной балтийской сельди, известной своей скользкой текстурой и отвратительным запахом тухлых яиц, а зловонный тофу – это гарнир из ферментированного тофу, запах которого сравнивают с запахом гниющего мусора или вонючих ног.

Однако у всех разные вкусовые рецепторы, и для тех, кто любит ферментированный тофу, существуют кулинарные конкурсы, если вы хотите попробовать сюрстреминг или вонючий тофу.

Наибольшее количество ферментированной сельди, съеденной за одну минуту, составляет 392,7 г, которую съел Суне Норлин (Швеция) в Мальме, в Музее отвратительных продуктов в сентябре в 2022 году.

Суне Норлин / Фото: guinnessworldrecords.com

Самая большая порция зловонного тофу весила 1000 кг и была изготовлена правительством в честь 100-летия Тайваня.

Напомним, трагические судьбы самых толстых людей планеты. Они стали известны на весь мир.

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