"От террористки до гламурной леди": бывшая участница ИГИЛ превратилась в светскую львицу (фото)

Женщина заявила, что она заслужила наказание и получила хороший урок своей ошибки.

Британка, получившая тюремный срок после того, как уехала в Сирию и присоединилась к террористической группировке ИГИЛ, после увольнения стала модницей, демонстрирующей мировые бренды.

Тарина Шакил, первая британка, привлеченная к уголовной ответственности за присоединение к террористической группировке ИГИЛ. Она уехала в Сирию. В 2014 году призвала своих подписчиков в Twitter поддержать террористов, пишет Mirror.

На снимках в своем профиле она позировала в одежде с надписями об ИГИЛ и автоматом AK47. Тарина Шакил покинула работу медицинского работника и в 26 лет отправилась в Сирию из Бирмингема.

Женщина присоединилась к боевикам ИГИЛ в 2014 году

Оказавшись там, она жила в доме с другими женщинами, которые ждали брака с иностранными боевиками.

Но там она не чувствовала себя несчастной, поэтому сначала бежала в Турцию, а затем вернулась в Великобританию.

После ареста Тарина Шакил сначала утверждала, что ее похитили и она не по своей воле уехала в Сирию.

Суд Бирмингема приговорил ее к четырем годам за членство в ИГИЛ и к двум годам за поощрение к террористическим актам. Женщина вышла из тюрьмы в 2019 году и заявила, что прошла "Длинную дорогу дерадикализации".

Теперь женщина публикует свои фотографии в Instagram, на которых она одета в модные бренды, в частности, Bershka и Versace. Она подписывает свои фотографии хештегами "модный блоггер", "уличный стиль" и "стиль inspo".

В настоящее время британка демонстрирует модные бренды на своей странице в Instagram

Свой аккаунт она обозначила как место стиля и мотивации. Женщина также делится фотографиями своего образа жизни в таких известных местах, как Милан, Барселона и Марокко.

Тарина Шакил посещает такие известные города как Барселона и Милан.

"Я научилась на своих ошибках и отбыла наказание. Я не хочу быть влиятельным человеком или блоггером, я просто стараюсь показать людям, что вы можете пережить трудные времена, даже когда это кажется невозможным", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей глобальной сети ИГИЛ Билала аль-Судани.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные минуют гражданские дома, детские игрушки и тела убитых, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ.

Читайте также: