От тюрьмы до подиума и передозировки: история "самого красивого преступника"

«Самый красивый преступник мира» Джереми Микс откровенно рассказал о темной стороне своей популярности и чувстве «вины выжившего», с которым ему пришлось столкнуться после кардинальных перемен в жизни.

В июне 2014 года его обвинили в незаконном владении огнестрельным оружием.

Когда его заключили под стражу, полицейское управление Стоктона опубликовало в Интернете фото Микса из полицейского досье, и Сеть быстро сделала свое дело: пользователи начали комментировать его привлекательную внешность.

Спустя десять лет Микс изменил свою жизнь, но в новом интервью он откровенно рассказал о чувстве вины за то, что выжил после борьбы с наркозависимостью.

Микс вырос в окружении наркотиков и насилия, и ранее утверждал в подкасте What's Your Water в 2021-м, что его родители были героинозависимыми.

В 2002 году его обвинили в краже в больших размерах, и он провел два года в тюрьме, затем в 2005-м был осужден за кражу личных данных, а в 2007-м — за подделку документов среди других преступлений.

После ареста в 2014 году Микс был признан виновным в преступлении, связанном с незаконным владением огнестрельным оружием, и приговорен к 27 месяцам заключения. В новом интервью с Мэтью Коксом для подкаста Inside True Crime Микс вспомнил тот момент, когда он внезапно стал знаменитым, и рассказал, как за решеткой начал получать «300 писем в день», среди которых были и фотографии с обнаженными моделями и деньги.

«Было много прозвищ», — сказал Микс, вспоминая, как его называли «горячим преступником», «сексуальным заключенным» и «голубоглазым бандитом».

После освобождения из тюрьмы у Микса появились возможности путешествовать по миру и участвовать в модных показах, но люди не осознавали, что он одновременно боролся с наркотической зависимостью, готовясь к рождению второго ребенка.

«Мама моего второго ребенка страдала вместе со мной, — сказал он. — Она сняла видео, как я сплю: мое дыхание было очень замедленным, губы синели, и я фактически передозировал во сне. Она была на четвертом месяце беременности. И она говорит: «Чувак, если что-нибудь случится, я ничего не смогу сделать». И, к счастью, она позвонила, вызвала помощь, привезла врача, и это было очень дорого, но мне оказали необходимое лечение».

Однако, хотя Микс пережил ту ночь, он сказал, что это повлекло за собой «вину выжившего».

Он объяснил: «Многие мои друзья и люди, которых я знал, стали зависимыми именно из-за того, что у меня были ресурсы, чтобы покупать наркотики. И это было так: «если я это делаю, ты тоже это делаешь». И теперь все еще больше кайфуют и употребляют все больше наркотиков. А потом, прежде чем ты успеешь понять — я уже чист. 30 тысяч ушло на мою трезвость. Мне просто было жаль, потому что многие люди, которых я знал, все еще боролись и все еще, знаешь, были в самом эпицентре этого...».

Хотя Микс признал, что «не мог позаботиться обо всех», он осознал, что «Божий план — это Божий план».

«Я знаю, что Бог поставит меня именно там, где мне нужно быть, перед тем, с кем мне нужно поговорить, — сказал он. — Теперь я просто прыгаю в реку и плыву по течению вместо того, чтобы пытаться плыть против течения, что я и делал в течение многих лет».

Микс до сих пор занимается модой и в январе 2024 года выпустил свою вторую коллекцию для Canon Mitchell, а также снялся в нескольких фильмах.

Напомним, мужчина с "синдромом бабочки" рассказал о жизни с редкой болезнью.