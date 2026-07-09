От жердела к дзарзару: как называют абрикосы в разных регионах Украины

Абрикос на украинском

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Абрикос — один из самых популярных летних фруктов в Украине, однако далеко не везде его называют именно так. Украинский язык чрезвычайно богат диалектизмами и синонимами. Благодаря географическим особенностям и историческим контактам с соседними народами в разных уголках нашей страны для этого сладкого плода возникли свои колоритные названия.

Словари украинских диалектов и этнографические исследования фиксируют несколько самобытных названий абрикоса.

Жерделя (или жердель)

Это, пожалуй, наиболее известное альтернативное название, распространенное преимущественно на юге и востоке Украины, а также в центральных областях.

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Слово пришло к нам из персидского языка через турецкое посредничество (zerdali буквально означает «золотой плод»). Чаще всего жердями называют не крупные сортовые абрикосы, а плоды дикорастущих или непривитых деревьев. Они обычно более мелкие, имеют легкую горчинку возле косточки, но в то же время очень ароматны и сладки, поэтому идеально подходят для варенья и компотов.

Мореля (или мориля)

Это название можно услышать от жителей западных регионов Украины, в частности, на Галичине и Буковине.

Слово имеет европейские корни и попало в наши диалекты через польский (morela) или немецкий язык. В отличие от жердели, на западе Украины морелями часто величают именно крупные, сортовые, сочные и мясистые абрикосы, выращиваемые в садах.

Дзарзара

Это очень редкое экзотическое название абрикоса, которое изредка можно встретить в отдельных южных регионах Украины, где исторически проживали большие общины армян и греков. Слово имеет кавказское и ближневосточное происхождение и попало в некоторые местные говоры из-за продолжительных культурных и торговых контактов.

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Брусквина (или априкоз)

В некоторых древних подольских и карпатских говорах абрикос изредка называли брусквиной. Однако здесь возникла интересная языковая неразбериха, во многих словарях (в частности, в известном словаре Бориса Гринченко) «брусквина» — это персик. Поскольку эти фрукты являются близкими родственниками, в народе их названия иногда переплетались.

Также в старых текстах и западных говорах можно встретить фонетический вариант априкоз, который является прямым заимствованием из немецкого или латинского языка еще до того, как в литературном языке закрепилась современная форма.

Тайна происхождения и как правильно говорить — абрикос или абрикос

Само слово абрикос прошло долгий путь, прежде чем попасть в наш язык. Оно происходит от латинского praecoquum, что означает скороспелый. Впоследствии из-за греческого и арабского языков оно трансформировалось и через посредство немецкого и голландского прижилось в Украине.

Как правильно абрикос или абрикос? С точки зрения современного украинского литературного языка, правильны оба варианта, но они имеют разный род. Абрикос — существительное мужского рода (отменяется как садик, дуб). Этот вариант является более употребительным и зафиксирован в большинстве современных словарей как основной. Абрикоса — существительное женского рода (отменяется как вишня, малина). Эта форма также абсолютно нормативной, зафиксированной в академических словарях украинского языка.

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Интересно, что вариант мужского рода (абрикос) чаще используют для обозначения самого дерева или как собирательное понятие, тогда как вариант женского рода (абрикоса) в живой речи чаще применяют к отдельному конкретному плоду (например: «съешь эту сладкую абрикосу»).

Поэтому вы можете смело употреблять как абрикос, так и абрикоса — оба слова правильны и литературны.

Если в Киеве или Полтаве вы покупаете абрикосы, то в Одесской или Николаевской области вам предложат ведерко сладких жердей или даже загадочную дзарзару, а на рынке во Львове или Ивано-Франковске вы найдете сочные морели. Все эти слова являются настоящим сокровищем украинской языковой палитры, которая делает наш язык еще богаче и колоритнее.

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