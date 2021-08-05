Отбывал самоизоляцию и исчез: мать и ее любимого обвиняют в смерти 5-летнего мальчика, тело которого нашли в реке

Подозревают, что отчим убил ребенка.

В Британии в реке нашли мертвым пятилетнего мальчика. В его убийстве подозревают отчима Джона Коула. Матери Логана и 13-летнему подростку также были предъявлены обвинения в препятствовании осуществлению правосудия.

Об этом пишут Metro, Daily Mail, Mirror.

Рассказывается, что Логан и его семья недавно вернулись из отпуска в Блэкпуле, где заразились Covid-19. Ребенок находился на самоизоляции. Но в выходные мальчик пропал из своего дома. Рано утром соседи слышали, как его мать отчаянно кричала: "Задние двери открыты".

Тело Логана было найдено позже в субботу в реке Огмор в Южном Уэльсе, рядом с домом. Мальчика госпитализировали в больницу, где было подтверждено, что он умер.

"Это очень болезненный случай для всех участников, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Логана", — сказал старший следователь, главный детектив Марк Оши.

Друзья семьи в социальных сетях отдали дань уважения Логану, которого они назвали "хорошим, веселым, вежливым, красивым и умным". А к месту трагедии все желающие несут плюшевых мишек, цветы и другие игрушки.

Известно, что мать и отчим мальчика были вместе около трех лет и обручились в мае, а свадьбу планировали в следующем году. Полиция сообщила, что все трое заключены под стражу и в четверг предстанут перед магистратским судом Кардиффа. Детективы изъяли видео с камеры дверного звонка семьи.

Напомним, в Британии 17-летнюю девушку изнасиловал, а потом убил 51-летний отчим, которого она называла отцом. Педофила и убийцу покрывала его жена, родная мать девочки. Вместе они придумали историю исчезновения подростка.

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