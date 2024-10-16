Отца осудили за попытку изменить дату рождения сына: что ему не понравилось

Отец наделал шума после того, как попытался изменить официальную дату и время рождения своего сына, поскольку не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с плохим годом.

Об этом пишет Mirror.

Медсестры обжаловали это противоречивое мнение, отказавшись разрешить ему изменить его в свидетельстве о рождении, но он сказал, что имеет "власть" над своим сыном. Его первенец появился на свет 31 декабря в 2020 году в 23:05, но он хотел официально зарегистрировать рождение в 00:05 1 января в 2021-м, поскольку считал, что "разница в один час не является проблемой".

Это привело к спору с медсестрой, которая якобы "набросилась на него", а затем отказалась принять форму. Ему сказали, что он должен заполнить все детали, но утверждал, что имеет право вписать все, что хочет, поскольку он отец. Затем он сказал медсестре, что она "несправедлива" к его новорожденному сыну.

На Reddit отец анонимно написал: "Я поспорил с ней об этом и сказал, что она делает из мухи слона, и что это несправедливо по отношению к моему сыну, потому что он прожил в 2020 году всего один час. К тому же 2020 год был ужасным, и я не хочу, чтобы мой сын ассоциировался с ним, поэтому добавление 2021 года имело бы больше смысла. После того, как она попыталась спорить со мной, говоря, что то, что я делаю, считается подделкой и повлечет за собой огромные проблемы, потому что это не просто время, я также менял дату. Я сказал ей, что я его отец, поэтому имею право голоса и беру на себя полную ответственность за все, что произойдет позже. Она набросилась на меня и сказала, что "так не делается" и что эта форма не будет принята, потому что в ней содержится ложная информация. В конце концов, они забрали анкету и не дали мне ее заполнить. Моя жена сказала, что я поставил ее в неудобное положение, устроив сцену, ведя себя глупо и набросившись на нее".

Он говорит, что его семья слышала об инциденте и осудила его за то, что он "разрушил их радость" и заставил жену "переживать стресс", но его брат согласился, что было "смешно" сосредотачиваться на конкретном времени, а также сказал, что ребенок "родился в 2021 году, потому что ему остался круглый год, а не один час 2020 года".

Спросив, не ошибается ли он, поступая так, он обнаружил, что его поддержки очень не хватает. Один юзер сказал: "Ты – мудак. Как отец, ты не имеешь власти над пространством и временем. Его дата и время рождения – это факт, а не мысль", а второй написал: "В 2020 году с тобой произошло много ужасных вещей, но случилась и одна хорошая. Твой сын был зачат и родился в 2020-м".

Напомним, отец нанял проститутку для своего 13-летнего сына и предложил ему кокаин. Стало известно, чем все закончилось.

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