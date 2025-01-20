Отчаянная собака принесла щенка без сознания в ветеринарную клинику – видео

Если бы не вирусное видео, снятое камерами наблюдения, большинство людей, вероятно, сочли бы эту историю вымышленной.

Ветеринарная клиника в Турции недавно поделилась трогательной историей о беспризорной собаке, которая принесла щенка без сознания в пасти и оставила его у двери клиники, словно умоляя о помощи.

Об этом пишет Oddity Central.

Ветеринарная клиника в районе Аднан Кахвечи в турецкой провинции Стамбул недавно сообщила об одном из самых невероятных случаев. 13 января любитель животных принес молодого щенка, найденного на улице, утверждая, что он был единственным, кто выжил из выводка беспризорных животных. В клинике бросились лечить щенка, но на пороге появилась его мама с еще одним щенком без сознания во рту. Техник заметил отчаянное животное и бросился ухаживать за его потомками, которые страдали переохлаждением и имели очень низкий пульс.

На кадрах из камер наблюдения изнутри клиники видно, как озабоченная мама-собака следует за ветеринарами в клинику и следит за ними, пока они оказывают помощь ее малышу. К счастью, доктор Батуралп Оган и его команда смогли спасти маленького щенка, и сейчас вся семья поправляется в клинике.

Собака принесла своего щенка без сознания в ветеринарную клинику

"Пока что все хорошо. Лечение щенка и его братика будет продолжаться еще немного дольше. В настоящее время мы не принимаем посетителей из-за состояния их здоровья", — говорит доктор Оган. "Мать-собака поправляется хорошо. Ее история заинтриговала многих людей, она очень умная и заботливая собака. Она показывает любовь, которую мама имеет к своим щенкам".

Очевидно, молока матери было недостаточно, чтобы выкормить весь приплод, поэтому некоторые щенки, к сожалению, умерли, поэтому клиника дополняет рацион двух выживших молочными смесями.

После того, как видео с самоотверженной собачьей мамой стало вирусным в Интернете, клиника получила много телефонных звонков от любителей животных, и теперь надеется найти вечный дом для всей семьи.

Собака с щенками / Фото: скриншот с видео

Напомним, жена разводится с мужем из-за ее собак. Она пожаловалась, что именно он натворил.

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