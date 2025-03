Отчаянный пассажир пропустил рейс и догонял самолет по взлетной полосе: чем это закончилось (фото)

Мужчину арестовали после того, как он выбежал на взлетно-посадочную полосу и встал перед самолетом, чтобы тот не вылетел без него. Это произошло после того, как пассажир напал на стюардессу, открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета.

Как пишет Need To Know, герой новой истории принял опрометчивое решение выбежать на взлетно-посадочную полосу после того, как 3 марта опоздал на свой рейс.

29-летнему путешественнику удалось обойти все меры безопасности, чтобы добраться до самолета, на котором он должен был лететь.

Мужчина простоял на асфальте около минуты, прежде чем к нему подошел мужчина в защитной куртке и отвел его в сторону. Затем он был задержан сотрудниками службы безопасности в международном аэропорту Эль-Тепуаль в Пуэрто-Монт, Чили.

Мужчина догонял самолет по взлетной полосе / Фото: скриншот с видео

Пилоты авиакомпании LATAM совершали предвзлетные маневры перед вылетом в Консепсьон.

Позже его передали его полиции, которая арестовала туриста.

4 марта мужчине будут предъявлены возможные обвинения в его действиях.

