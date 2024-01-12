Отцу понадобилось пять недель, чтобы научиться писать "уникальное" имя дочери: как ее зовут

Ее мама хотела, чтобы она выделялась в жизни, но это лишь привело к путанице и осложнениям.

Женщина с "суперсложным" именем рассказала, что ее отцу понадобилось пять недель, чтобы научиться его писать.

Она объяснила на Reddit, что ее мать хотела, чтобы она выделялась в жизни, поэтому дала ей "уникальное" имя.

Ее тетя пошла по тому же пути относительно своих детей, вследствие чего у всех взрослых детей в семье были "необычные" имена.

Она поделилась: "Я хотела поделиться этими именами от моей семьи. Итак, я хочу начать с того, что меня зовут Натали (Nataleigh). Не подозреваю, почему моя мама не писала это нормально, но моему отцу понадобилось пять недель, чтобы научись писать это слово. Мою сестру зовут Хейли (Halie), опять же, я не подозреваю, почему мои родители решили написать это именно так".

Она также вспомнила, что ее тетя подумывала изменить имя двоюродного брата после того, как после родов ей пришла в голову лучшая идея, но отказалась от этого из-за связанных с этим хлопот. Она добавила: "Моего бедного двоюродного брата, родившегося в 2020 году, будто он недостаточно пережил из-за того, что со стороны отца все его ненавидели, назвали Легендом (Legend). Кто называет так ребенка? Моя тетя. Она также назвала мою кузину Авали (Avaleigh) и сказала, что хочет сменить имя на Квин (Queen), чтобы отвечать Легенду. Это все со стороны моей мамы".

Один пользователь был шокирован уникальными именами в семье, сказав: "Я потерял дар речи". Другой поделился своей историей: "Я работал с мамой по фамилии Моисей. Она назвала своего сына Царем. Царем Моисеем".

Напомним, газон австралийки признали самым уродливым в мире. Она победила в необычном конкурсе.

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