Папаши подрались во время детского спектакля в садике: что они не поделили (фото)

В Аргентине во время детского театрального представления двое отцов устроили драку из-за парковочного места.

Об этом пишет Need To Know.

Спектакль, который проводился 22 ноября, был приурочен к 20-летию детского сада в Буэнос-Айресе. Ссора началась на входе в дошкольное учебное заведение еще до начала спектакля.

Супружеская пара не смогла найти место для парковки, поэтому якобы припарковалась у соседнего дома. Хозяйка дома по имени Карина вышла к ним, чтобы разобраться. Она сказала: "Передок автомобиля почти касался моей входной двери".

Карина убедила супругов убрать машину, но ссора обострилась, когда они услышали, как Карина якобы критиковала их отношение к ее матери. Она утверждает, что после этого они напали на нее. "Когда я развернулась, женщина ударила меня и бросила на землю. Потом подошел ее муж и ударил меня по голове", – заявила Карина.

Ситуация обострилась, когда Карина рассказала мужу о предполагаемом нападении. Он направился в детсад и начал искать пару в аудитории. На видеозаписях инцидента видно, как разъяренный мужчина идет сквозь толпу во время выступления на сцене. Он подходит к мужчине в желтой футболке, обменивается с ним несколькими словами, а затем начинает его бить. Шокированные родители вскакивают на ноги, когда ролик заканчивается.

Родители подрались в детсаду / Фото: скриншот с видео

Директор детсада Патриция рассказала: "Семьи присутствовали на нашем празднике, посвященном 20-летию со дня основания детского сада. Я увидела, что происходит ссора, и некоторые люди сказали мне, что это из-за проблемы с парковкой. Мужчина появился с задней части зала и встал перед зрителями, ища кого-то. Найдя его, он подошел и начал драться. Спектакль приостановили, приехала полиция. Они забрали мужчину. К счастью, дети еще не вышли на сцену, поскольку мероприятие только началось, и они готовились к выступлению".

Патриция сказала, что многие родители были озабочены безопасностью своих детей после этой стычки. Лишь пятеро из 41 продолжили занятия. Директор заявила: "Семьи были очень шокированы, как и дети".

После того, как Карина и ее муж подали жалобу, четверо участников инцидента явились в суд 25 ноября, чтобы дать показания. Расследование продолжается.

