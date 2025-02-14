Отдаленное село, где все 6000 жителей по странной причине живут на одной улице – фото, подробности

Подобно единому городу, где все население живет в одном здании, в Польше есть отдаленное село, где шесть тысяч его жителей все вместе живут на одной улице.

Об этом пишет Unilad.

Только в нескольких километрах от шумного Кракова расположено отдаленное село Сулошова, которое имеет довольно уникальное устройство.

Село имеет идеально прямую главную дорогу, вдоль которой стоят жилые дома, а вокруг – большие зеленые насаждения. Здесь нет других ветвящихся дорог, перекрестков, с которых можно было бы свернуть или даже развернуться, поскольку длинная жилая улица простирается на девять километров, и все ее существование вращается вокруг единой дороги.

Главная дорога является животворной силой и единственным источником активности, ведь все от жилых домов до предприятий, магазинов и сельскохозяйственных угодий расположено на этой улице.

Село Сулошова, Польша / Фото: Getty Images

Каждый дом также имеет свой длинный и узкий участок земли для садоводства и сельского хозяйства, тянущийся далеко вдаль и создающий идиллический пейзаж сложного лоскутного шитья.

Село привлекает внимание мировой общественности своими ошеломляющими видами и причудливой планировкой, за что получило прозвище "Маленькая Тоскана".

Катажина Беда, член совета гмины Сулошова, рассказала: "Сулошова погружена в природу с большим количеством лесов и полей. Эти поля сделали нас известными на весь мир благодаря фотографиям из дронов, на которых наши поля, окружающие главную улицу, выглядят как листья".

Село Сулошова, Польша / Фото: Getty Images

Она также рассказала, почему улица была построена именно так: "Идея с одной улицей происходит из прошлого, когда людям было легче жить на одной улице, в основном благодаря дорожному сообщению".

Другой житель села, владелец местного магазина, рассказал MailOnline в 2023 году, что в селе царит "хорошее чувство сообщества", что жители наслаждаются на днях картофеля и клубники, когда они собираются вместе, пробуют новые блюда и играют музыку. Владелец магазина добавил: "Но люди любят сплетничать. И все знают друг друга".

Сулошова привлекает туристов и многое предложить посетителям. Катажина поделилась: "Каждый год, особенно весной и летом, многие туристы посещают наше село из-за местного ландшафта, а также из-за туристических достопримечательностей, таких как замок Песковая Скала или наша знаменитая скала под названием Мачуга Геркулеса".

Напомним, жадный домовладелец, отказавшийся от переезда, теперь живет посреди автомагистрали. Мужчина сожалеет о своем решении.

Читайте также: