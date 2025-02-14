Отдаленное село, где все 6000 жителей по странной причине живут на одной улице – фото, подробности

Люди живут на одной длинной девятикилометровой дороге.
Подобно единому городу, где все население живет в одном здании, в Польше есть отдаленное село, где шесть тысяч его жителей все вместе живут на одной улице.
Об этом пишет Unilad.
Только в нескольких километрах от шумного Кракова расположено отдаленное село Сулошова, которое имеет довольно уникальное устройство.
Село имеет идеально прямую главную дорогу, вдоль которой стоят жилые дома, а вокруг – большие зеленые насаждения. Здесь нет других ветвящихся дорог, перекрестков, с которых можно было бы свернуть или даже развернуться, поскольку длинная жилая улица простирается на девять километров, и все ее существование вращается вокруг единой дороги.
Главная дорога является животворной силой и единственным источником активности, ведь все от жилых домов до предприятий, магазинов и сельскохозяйственных угодий расположено на этой улице.
Каждый дом также имеет свой длинный и узкий участок земли для садоводства и сельского хозяйства, тянущийся далеко вдаль и создающий идиллический пейзаж сложного лоскутного шитья.
Село привлекает внимание мировой общественности своими ошеломляющими видами и причудливой планировкой, за что получило прозвище "Маленькая Тоскана".
Катажина Беда, член совета гмины Сулошова, рассказала: "Сулошова погружена в природу с большим количеством лесов и полей. Эти поля сделали нас известными на весь мир благодаря фотографиям из дронов, на которых наши поля, окружающие главную улицу, выглядят как листья".
Она также рассказала, почему улица была построена именно так: "Идея с одной улицей происходит из прошлого, когда людям было легче жить на одной улице, в основном благодаря дорожному сообщению".
Другой житель села, владелец местного магазина, рассказал MailOnline в 2023 году, что в селе царит "хорошее чувство сообщества", что жители наслаждаются на днях картофеля и клубники, когда они собираются вместе, пробуют новые блюда и играют музыку. Владелец магазина добавил: "Но люди любят сплетничать. И все знают друг друга".
Сулошова привлекает туристов и многое предложить посетителям. Катажина поделилась: "Каждый год, особенно весной и летом, многие туристы посещают наше село из-за местного ландшафта, а также из-за туристических достопримечательностей, таких как замок Песковая Скала или наша знаменитая скала под названием Мачуга Геркулеса".
Напомним, жадный домовладелец, отказавшийся от переезда, теперь живет посреди автомагистрали. Мужчина сожалеет о своем решении.
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