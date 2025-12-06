Отдаст компанию за фото края Земли: провокационный вызов от миллиардера

Плоская Земля. Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net

Миллиардер Тим Бойл, генеральный директор Columbia Sportswear, объявил необычный конкурс: каждый, кто сможет показать «настоящий край Земли», получит контроль над компанией. Инициатива стала центральным элементом новой маркетинговой кампании бренда — «Невозможная экспедиция».

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В ролике 76-летний бизнесмен предлагает сторонникам теории плоской Земли снять изображение места, где якобы завершается планета, и прислать его компании. По его словам, победителю достанется «все — от офисов до кофемашин», и без каких-либо юридических формальностей. Стоимость компании Columbia оценивают в 3 миллиарда долларов.

Несмотря на такое заявление, в рекламе также появляется человек, который называет себя адвокатом Бойла и демонстрирует «мелкий шрифт»: Columbia действительно создала «The Company, LLC» с состоянием около 100 тысяч долларов. Так что приз существует, но масштабы — значительно скромнее, чем у семейной корпорации, основанной еще в 1938 году.

Компания уточнила и условия задания: участники должны предоставить фото с «видимым физическим краем Земли» — вертикальной пропастью, бездной или другим четким обрывом. Обычные тупики или креативные «обходные варианты», вроде друга с прозвищем Edge, не будут засчитываться.

Научные факты о сферичности планеты человечество имеет более двух тысяч лет: об этом свидетельствуют и форма земной тени во время затмений, и фото из космоса, в частности из миссии SpaceX Fram2, которая в этом году показала четкую кривизну Земли. Однако часть сторонников плоскоземельных идей до сих пор отвергает такие данные, считая их заговором.

Физик Иен Уиттакер из Ноттингемского Трентского университета объясняет, что горизонт нам кажется прямым из-за того, что мы наблюдаем его с уровня земли. Кривизна станет заметной лишь на большой высоте — так же, как микроб на баскетбольном мяче не способен различить его выпуклость.

Несмотря на скепсис ученых, реакция в сети на кампанию Columbia — бурная. Часть пользователей шутит о «руинах плоскоземельцев», другие же возмущаются и продолжают обвинять космические агентства в фальсификации снимков.

В завершение Бойл обратился ко всем, кто планирует искать край планеты: «Эй, плоскоземельцы, сделайте мне одолжение. Если вы собираетесь на край Земли, наденьте одежду Columbia. Она вам пригодится. Удачи вам».

