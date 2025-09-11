Отдых в Колумбии закончился трагедией: 21-летняя девушка погибла из-за роковой ошибки гида

Река

Реклама

В последний день отпуска в Колумбии трагически погибла 21-летняя Юди Александра Кастелланос Солано. Молодого начинающего архитектора смертельно снесло мощным течением реки, когда экскурсовод допустил роковую ошибку во время маршрута.

Об этом сообщило издание Mirror.

Девушка вместе с матерью, братом, тетей, друзьями и гидом посетила несколько водопадов в национальном парке Сьерра-де-ла-Макарена. Когда группа уже возвращалась обратно из-за опасного течения, Юди оступилась и упала в воду. Ее тело подхватила разбушевавшаяся река Гехар.

Реклама

Начатая поисковая операция длилась три дня. В конце концов тело девушки обнаружили примерно в 2,5 милях от места трагедии. По словам полковника Хорхе Диаса, командира департамента гражданской обороны, поисковым работам мешала труднодоступность территории — густой лес и сложные условия.

Семья Юди обвинила местные власти в недостаточной организации поисков, заявив, что к операции привлекли мало спасателей и без необходимого оборудования. Также они раскритиковали туристическую компанию, которая предоставила только одного гида для группы.

Юди Кастелланос Солано недавно закончила Университет Санто-Томас в Боготе и делала первые шаги в профессии архитектора. Она родом из города Тунха в колумбийских Андах.

В университете, где училась погибшая, выразили соболезнования родным и почтили память студентки, назвав ее светлым и искренним человеком. Расследование причин трагедии продолжается.

Реклама

Напомним, 90-летний мужчина в морге внезапно «ожил» после остановки сердца. Родственники, которые пришли прощаться, обнаружили, что он имеет пульс и дышит, несмотря на официальное подтверждение смерти.