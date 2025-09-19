Отдых в популярном "Невидимом доме" обернулся кошмаром и большим штрафом: что известно

«Невидимый дом» в Джошуа-Три / © airbnb.com

На первый взгляд, кажется, что аренда «Невидимого дома» в пустыне Джошуа-Три — это идеальный отдых. Но для блогера из TikTok Шона Дэвиса (@seanmdavis) поездка обернулась штрафом в $10 тысяч и громким скандалом в соцсетях.

Об этом сообщило издание New York Post.

В своем видео, которое уже посмотрели более 1,3 миллиона раз, Дэвис рассказал, что арендовал известный особняк через Airbnb за $2400 за ночь. Дом с зеркальным фасадом прославился благодаря шоу Netflix «Самые удивительные места для отдыха в мире» и стал любимым среди знаменитостей — здесь отдыхали Деми Ловато, Лиззо и Diplo.

Недвижимость площадью более 510 квадратных метров оснащена «умными» технологиями, имеет 30-метровый крытый бассейн, а ее фасад, отражающий пустыню, делает здание практически «невидимым».

Впрочем, отдых испортил инцидент с фото. По словам Дэвиса, подруга одного из его знакомых сделала селфи в ванной и отметила бренд в соцсети. Когда снимок распространили дальше, это признали нарушением договора о запрете коммерческой съемки. В результате арендатору выставили штраф в $10 тысяч.

«Мы даже не делали рекламный контент в доме, снимали только снаружи. Они имели претензию только к одному селфи», — рассказал блогер.

Кроме этого, он пожаловался на другие неудобства: в темное время суток из дома не видно, что происходит на улице, зато снаружи хорошо просматривается все внутри. К тому же сооружение постоянно трещит и грохочет, мешая спать.

Несмотря на жалобы Дэвиса, в комментариях напомнили: высокие тарифы на коммерческую съемку в арендованных виллах — обычная практика.

«Для коммерческой съемки $10 тысяч — это стандарт. Все делают эту ошибку только один раз», — отметили в комментариях.

