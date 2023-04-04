Отец 16 детей от разных женщин рассказал, как он живет: "Чтобы не помогать – инсценировал смерть"

В Великобритании 37-летний мужчина, имеющий 16 детей от 15 разных женщин, рассказал, что он пытался избегать ответственности за своих потомков. Он нигде не работает, и даже попытался инсценировать свою смерть.

Об этом пишет mirror.co.uk.

37-летний Кит Макдональд, которого называют "худшим отцом Британии", заявил, что впервые он стал папой в 15 лет. Он говорил, что занимался сексом с девушкам даже в автобусе, поскольку нуждался в этом, а противоположный пол симпатизировал ему. В то же время мужчина принципиально отказался пользоваться презервативами, заявляя, что "об этом должны думать девушки".

"Это не моя вина – я думал, что они все пьют противозачаточные таблетки. Девушки продолжают подходить ко мне", – говорил Кит.

К 20 годам у мужчины уже было 6 детей. В 2011 году он пытался инсценировать собственную смерть во избежание ответственности за своего девятого ребенка.

Дети обошлись налогоплательщикам в 2 миллиона фунтов стерлингов в виде социальных выплат, поскольку Кит был безработным.

Фото: mirror.co.uk

Теперь мужчина решил возобновить отношения с мамой своего 6-летнего сына, с которой он познакомился в 2015 году. Женщина утверждает, что в этот раз у них все серьезно.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, женщина сбила машиной мужчину с любовницей, отследив их с помощью мобильного приложения.

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