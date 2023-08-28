Отец 96 детей во всем мире уволился с работы, чтобы впервые встретиться с ними - фото

Он уже увидел 25 своих биологических детей.

Мужчина, ставший отцом 96 детей благодаря донорской сперме, уволился с работы, чтобы встретиться с ними.

Об этом пишет ladbible.com.

32-летний инженер-программист Дилан Стоун-Миллер этим летом отправился в путешествие длиной около 15 тысяч киломертов, чтобы увидеть некоторых из своих многочисленных детей.

Все началось с того, когда он впервые увидел фотографию одного из своих биологических детей – девочку по имени Харпер.

"Я думаю о ней как о своем первом ребенке", — сказал он.

Дилан с биологической дочерью / Фото: ladbible.com

Стоун-Миллер впервые встретил Харпер, когда ей было три года, и с этого момента решил завязать отношения с как можно большим количеством своих наследников.

Для этого он уволился и профинансировал свою новую жизнь за счет своих сбережений и уже встретил 25 своих биологических детей.

Хотя для Стоуна-Миллера это огромное достижение, он признался: "Я никогда не узнаю, наверное, сколько у меня детей".

Дилан Стоун-Миллер с биологическими детьми / Фото: ladbible.com

Когда Дилан и его жена развелись еще в 2020 году, он получил сообщение следующего содержания: "Я очень надеюсь, что вы отнюдь не чувствуете себя обиженным, но сегодня канадский День Благодарения, и я хотела сказать вам, как моя семья вам благодарна…" .

Сообщение поступило от Алисии Боуз, одной из двух матерей Харпер, которой удалось найти донора своей дочери через социальные сети и подсказки из его файла донора.

Дилан Стоун-Миллер с биологическими детьми / Фото: ladbible.com

Стоун-Миллер увидел фотографию Харпер на странице Боуз в Instagram и спросил мать, может ли он присоединиться к группе родителей в Facebook под названием Xytex 5186 Offspring в честь его идентификатора банка спермы.

Она продолжила создавать новую группу заинтересованных лиц, и когда Стоун-Миллер сказал, что хочет встретиться с их детьми, родители 20 детей наконец откликнулись.

"Я хотел наблюдать, как растут дети", – сказал он.

Дилан с биологическим сыном / Фото: ladbible.com

Стоун-Миллер теперь ведет электронную таблицу с именами своих детей, их возрастом, днями рождения и датами, когда он в последний раз видел или разговаривал с ними, чтобы отслеживать все это.

Напомним, в Австралии сестры-близнецы одновременно родили первенцев. Новорожденные появились на свет даже с одинаковым весом.

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