Отец года: мужчина официально инсценировал собственную смерть, чтобы не платить алименты (фото)

Мужчине из Кентукки, США, грозит несколько лет за решеткой за то, что он незаконно получил доступ к онлайн-системе регистрации смертей и инсценировал собственную смерть во избежание уплаты более 100 000 долларов алиментов на содержание ребенка от своей бывшей партнерши.

Об этом пишет Oddity Central.

39-летний Джесси Кипф признался, что получил доступ к системе регистрации смертей на Гавайях, используя данные для входа, которые он похитил у врача в том же штате в январе в прошлом году. По данным следствия, он создал и присвоил себе файл в системе и выдал себя за врача, чтобы засвидетельствовать его смерть.

Судебные документы свидетельствуют, что Кипф также признался в незаконном доступе к разным веб-сайтам штатов Аризона и Вермонт, а также компаниям GuestTek Interactive Entertainment и Milestone, Inc, что привело к тому, что он был внесен в список умерших в нескольких правительственных базах данных. В соглашении о признании вины обвиняемый утверждал, что совершил эти преступления, в частности, во избежание уплаты алиментов.

"Он заполнил бланк свидетельства о смерти штата Гавайи, а затем, 21 января в 2023 году, обвиняемый назначил себя медицинским экспертом по этому делу и заверил это дело", — говорится в соглашении о признании вины. "Он применил цифровую подпись врача, указав его имя, должность и номер лицензии. Это привело к тому, что обвиняемый был зарегистрирован как умерший во многих государственных базах данных".

Джесси Кипф / Фото: Grayson County Detention Center

Что еще хуже, Джесси Кипф признался, что взламывал частные бизнес-, правительственные и корпоративные сети, используя украденные у других людей учетные данные, а также пытался продавать доступ к этим сетям онлайн-покупателям. 29 марта 39-летний мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в компьютерном мошенничестве и по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно соглашению о признании вины, Кипф должен вернуть средства сторонам, которых он обманул своими действиями, в том числе выплатить 116 000 долларов США алиментов на содержание детей своей бывшей жены, а также 79 000 долларов США государственным и корпоративным сетям, к которым он получил незаконный доступ. Кроме того, соглашение о признании вины предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, а также штраф в размере 500 000 долларов США.

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