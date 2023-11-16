Отец и сын нашли на берегу загадочное оранжевое существо - фото

Находка также озадачила экспертов.
Морские эксперты были озадачены, когда семья обнаружила причудливое морское чудовище, выброшенное волнами на пляж.
Об этом пишет ladbible.com.
Небольшая шотландская рыбацкая деревня Кейсс славится прекрасными песчаными пляжами и видами. Хотя это место идеально подходит для того, чтобы испытать прибрежную жизнь и попробовать успех на рыбалке, отец и сын нашли больше, чем рассчитывали.
Уроженцы Сток-он-Трента Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер отдыхали на восточном побережье графства Кейтнес, когда наткнулись на оранжевое существо.
36-летний Дженкинсон сказал: "Мы были там в отпуске, ехали в Джон-О'Гроутс, и по дороге просто исследовали гавани, потому что они прекрасны. Мы наткнулись на это, поэтому спустились посмотреть. Мой сын заметил это первым — он сказал: "Смотри, щупальце осьминога", потому что именно так оно выглядело издалека".
Однако, когда отец и сын увидели "осьминога", они поняли, что морское существо на самом деле было чем-то гораздо более загадочным.
"Подойдя поближе, мы ясно увидели, что это рыба, но даже не представляли, какая именно. Оно выглядело каким-то жирным, и это было тогда, когда мы касались его палкой. Я был заинтригован, потому что такого никогда не увидишь в Сток-он-Тренте".
Из-за того, что он не был уверен, что это такое, Грегг решил снять его на видео и разместил ролик на своей странице в Facebook.
Зрители страницы, часто рассматривающие аэрофотоснимки мужчины, тоже были озадачены увиденным: "Я рыбак и могу вам сказать категорически: понятия не имею".
Интересно, что эксперты Британской программы исследования выброшенных на берег китообразных (CSIP) также изо всех сил пытались идентифицировать амфибию.
Менеджер проекта Роб Девиль сказал: "По моему, это разложившиеся остатки какого-то маленького китообразного. Я вижу сложенный спинной пловец и верхнюю часть черепа, выступающего из головы спереди. Что касается видов, то на основании этого сложно сказать".
Координатор CSIP по вытягиванию на берег Ник Дэвисон был так же озадачен и сказал, что ему нужны "лучшие изображения" для дальнейшей классификации морского существа: "Я согласен с Робом – похоже, что это останки небольшого китообразного, но чтобы быть уверенными, нам нужны более качественные снимки. Накануне примерно в миле к югу от гавани у нас был обычный дельфин, но это не то животное".
Напомним, мужчина похвастался, как отомстил начальнику, кравшему его обед в офисе. Также он добился его ареста.
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