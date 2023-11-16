Отец и сын нашли на берегу загадочное оранжевое существо - фото

Морские эксперты были озадачены, когда семья обнаружила причудливое морское чудовище, выброшенное волнами на пляж.

Об этом пишет ladbible.com.

Небольшая шотландская рыбацкая деревня Кейсс славится прекрасными песчаными пляжами и видами. Хотя это место идеально подходит для того, чтобы испытать прибрежную жизнь и попробовать успех на рыбалке, отец и сын нашли больше, чем рассчитывали.

Уроженцы Сток-он-Трента Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер отдыхали на восточном побережье графства Кейтнес, когда наткнулись на оранжевое существо.

Загадочное существо / Фото: Pen News

36-летний Дженкинсон сказал: "Мы были там в отпуске, ехали в Джон-О'Гроутс, и по дороге просто исследовали гавани, потому что они прекрасны. Мы наткнулись на это, поэтому спустились посмотреть. Мой сын заметил это первым — он сказал: "Смотри, щупальце осьминога", потому что именно так оно выглядело издалека".

Однако, когда отец и сын увидели "осьминога", они поняли, что морское существо на самом деле было чем-то гораздо более загадочным.

"Подойдя поближе, мы ясно увидели, что это рыба, но даже не представляли, какая именно. Оно выглядело каким-то жирным, и это было тогда, когда мы касались его палкой. Я был заинтригован, потому что такого никогда не увидишь в Сток-он-Тренте".

Из-за того, что он не был уверен, что это такое, Грегг решил снять его на видео и разместил ролик на своей странице в Facebook.

Зрители страницы, часто рассматривающие аэрофотоснимки мужчины, тоже были озадачены увиденным: "Я рыбак и могу вам сказать категорически: понятия не имею".

Интересно, что эксперты Британской программы исследования выброшенных на берег китообразных (CSIP) также изо всех сил пытались идентифицировать амфибию.

Менеджер проекта Роб Девиль сказал: "По моему, это разложившиеся остатки какого-то маленького китообразного. Я вижу сложенный спинной пловец и верхнюю часть черепа, выступающего из головы спереди. Что касается видов, то на основании этого сложно сказать".

Координатор CSIP по вытягиванию на берег Ник Дэвисон был так же озадачен и сказал, что ему нужны "лучшие изображения" для дальнейшей классификации морского существа: "Я согласен с Робом – похоже, что это останки небольшого китообразного, но чтобы быть уверенными, нам нужны более качественные снимки. Накануне примерно в миле к югу от гавани у нас был обычный дельфин, но это не то животное".

Напомним, мужчина похвастался, как отомстил начальнику, кравшему его обед в офисе. Также он добился его ареста.

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