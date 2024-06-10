Отец и сын создали самый быстрый в мире дрон: какое расстояние он преодолевает за час (видео)

В Южной Африке Люк Белл и его отец Майк объединились, чтобы создать самый быстрый в мире дрон со средней максимальной скоростью 480,23 км/ч.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Дуэт, живущий в Западном Кейпе, потратил несколько месяцев на проектирование, тестирование и, наконец, на полет квадрокоптера.

Он получил название Peregreen 2 после того, как оригинальная модель Peregreen достигла максимальной скорости 397 км/ч, но так и не была официально признана Книгой рекордов Гиннесса.

Официальный титул для Peregreen 2 – это самая быстрая скорость на земле для квадрокоптера с дистанционным управлением, питающимся от аккумулятора.

Самый быстрый в мире дрон / Фото: guinnessworldrecords.com

После нескольких неисправностей во время тестирования, в частности перегрева проводов и батарей, что привело к электрическому пожару, Люк и Майк вернулись к чертежной доске и были готовы к полету.

Чтобы быть официально признанными рекордсменами, беспилотник должен был успешно завершить две серии полетов по противоположным направлениям, чтобы свести насмарку попутный и встречный ветер.

Фактическая максимальная скорость, измеренная дроном во время двух заездов, составляла 510 км/ч, что означает, что он может пролететь 142 метра в секунду.

Корпус дрона из углеродного волокна делает его легким и простым в управлении, особенно после того, как они воспользовались помощью инженера-аэротермиста Криса Россера относительно того, как успешно управлять беспилотником.

Он был напечатан на 3D-принтере в мастерской и сопряжен с двигателями и аккумуляторами. Форму дрона полностью изменили, чтобы сделать его более аэродинамическим.

Самый быстрый в мире дрон / Фото: guinnessworldrecords.com

Напомним, украинские дроны впервые атаковали Дагестан. Один из беспилотников упал рядом с нефтяным месторождением.

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