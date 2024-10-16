Отец нанял проститутку для своего 13-летнего сына: все закончилось неожиданно

В Великобритании отец нанял секс-работницу для своего 13-летнего сына, а затем сказал ему, чтобы тот не был "слабаком", когда подросток заявил, что не хочет заниматься сексом.

Об этом сообщает Daily Star.

Отец, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, забронировал два номера в гостинице в Бромле, на юго-востоке Лондона, и договорился с двумя секс-работницами об их присутствии. Когда его сын сказал, что не хочет заниматься сексом с одной из них, 26-летней женщиной, отец ответил ему: "Не будь слабаком", — говорит решение Королевского суда Кройдона.

Отец также предложил кокаин мальчику, который сказал ему об этом: "Мне, бл*дь, 13, это смешно".

Папа признал себя виновным в том, что втянул ребенка в сексуальные отношения, а также предлагал ему кокаин.

Прокурор Мартин Ингл рассказал суду, что отец взял сына на ужин, а затем сказал ему, что "купил косяк". Когда сын сказал, что не хочет этого, отец обвинил в этом мать мальчика, которая "чрезмерно заботится о нем", и сказал ему: "Не будь дураком".

Отец добавил, что секс-работники уже были в такси, так что отменять встречу было уже поздно. 26-летняя женщина совершила с подростком половой акт в отдельной комнате, сообщил суд.

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В полицейском протоколе мальчик сказал, что не хотел этого делать, и ему стало противно. После этого отец заплатил женщинам по 150 фунтов стерлингов, прежде чем они ушли.

Когда мама мальчика узнала о случившемся, она отвезла сына в полицейский участок, а отца позже арестовали, рассказал Ингл.

В суде отец представлял себя сам и сказал: "Я не могу позволить, чтобы это висело над моей головой, я просто хочу, чтобы с этим покончили".

Судья Тони Хаямс-Периш предупредил его, что за это преступление ему грозит пятилетний срок заключения и что ему грозит "значительный" срок заключения.

Напомним, мужчина судится с властями на 26 млрд грн из-за жесткого диска с биткоинами. Его содержание может стоить целое состояние.

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