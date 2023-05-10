Отец-одиночка оказался в долгах: какой способ экономии электроэнергии он придумал

У мужчины есть несколько методов экономии денег.

Мартин Бонджорно, снимающий жилье в Бейтманс-Бэй в Новом Южном Уельсе, Австралия, испытывает финансовые трудности после того, как попал в аварию на работе.

Инцидент поставил его в зависимости от компенсационных выплат, передает ladbible.com.

Поэтому он оказался обремененным счетом за электричество в размере 2000 австралийских долларов (1352 доллара США), который он не мог уплатить.

Стремясь сократить использование электроэнергии, Мартин принял упорные меры.

"У меня есть одна лампа, расположенная посреди комнаты, и если мне нужно перейти из одной комнаты в другую, я просто вынимаю лампочку и переношу ее в следующую комнату", — сказал он.

Мартин Бонджорно / Фото: ladbible.com

Это не единственный метод экономии, который отец-одиночка вынужден применять в своей повседневной жизни.

Мартин также больше не ест пищу, которую нужно готовить, не принимает горячий душ и не включает лампу, пока не станет совсем темно.

А поскольку его арендная плата увеличивается на 40 австралийских долларов (27 долларов США) за две недели, Мартин говорит, что всегда думает о своих финансах.

"Вы постоянно находитесь в таком режиме выживания. Это утомительно, потому что вы понимаете, что это не временное явление", — поделился он.

Напомним, бездомный стал героем после того, как бросился спасать ребенка в коляске, которая катилась по оживленной дороге. Бабушка ребенка упала и не могла подняться.

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