Отец-одиночка попал за решетку из-за домашнего задания сына: что он натворил (фото)

Отца, который неоднократно звонил в школу и полицию, чтобы пожаловаться на объем домашнего задания для своего сына, арестовали.

Об этом пишет Today.

В конце февраля Адам Сайзмор из Оксфорда, штат Огайо, США, решил выразить свое возмущение руководству учебного заведения. В частности, он сказал директору: "Надеюсь, сегодня ты наденешь штанишки большого мальчика и пообщаешься со мной по-взрослому".

Впрочем, когда школа начала игнорировать звонки, он начал звонить в полицию.

Детектив сержант Адам Прайс сказал: "Он звонил диспетчеру примерно 18 раз. Это было деструктивно. Количество домашних заданий не является аномальным".

Диспетчер заявил отцу-одиночке, что из-за его непрерывных звонков будут высланы полицейские, и это в конце концов закончилось тем, что его взяли под стражу за телекоммуникационное преследование, а также по обвинению в угрозах.

Арест Адама Сайзмора / Фото: Oxford Police

Впрочем, мужчина отрицает "большинство" обвинений против него.

"Я отец-одиночка мальчика и девочки, и я просто пытаюсь делать все, что в моих силах, и это все, что я могу сделать. Люди совершают ошибки", — сказал он.

Адам Сайзмор / Фото: Oxford Police

За каждое обвинение в телекоммуникационных притязаниях Сайзмору грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере 1000 долларов за каждое обвинение, а за обвинение в угрозах – штраф в размере 250 долларов и до 30 дней за решеткой.

Его поместили в тюрьму округа Батлер, и он должен предстать перед судом 28 марта.

Напомним, мужчина открыл гроб брата, отрезал ухо и спрятал его в холодильнике. Он признался, для чего это сделал.

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