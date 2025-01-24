Отец отругал сына за невыполнение домашнего задания: школьник сдал его полиции за наркотики

В Китае контроль отца за выполнением домашнего задания сына снова стал курьезным испытанием. Только если один папа недавно едва не умер, потому что получил сердечный приступ, помогая своему сыну-подростку, другой оказался в отделении полиции.

Об этом пишет Oddity Central.

Так, 10-летний мальчик, которому отец сделал замечание за невыполнение домашнего задания, отомстил ему, позвонив в полицию и рассказав, что его отец прячет запрещенные наркотики.

Этот странный инцидент произошел в начале января в китайском округе Юннин.

После получения взбучки мальчик выбежал из дома и направился в ближайший магазин, где спросил, можно ли позвонить. Пятиклассник набрал 110, номер экстренной помощи в Китае, и попросил поговорить с полицией, утверждая, что у него есть доказательства того, что его отец прячет дома маковые коробочки, которые считаются запрещенным наркотиком. Затем он спокойно дождался приезда полиции и пустил их домой, чтобы они могли провести обыск и подтвердить его слова.

Во время обыска полиция обнаружила восемь высушенных маковых коробочек на балконе дома мальчика, а отец школьника признался, что купил их, но добавил, что планировал использовать их только в лечебных целях.

Обыск в доме китайца

Сын сдал отца полиции

Он выразил сожаление, что нарушил закон, классифицирующий маковые коробочки как опасный наркотик, но настаивал на том, что сделал это бессознательно. Полиция забрала доказательства и подозреваемого в ближайшее отделение, а затем передала дело в Бригаду по борьбе с наркотиками.

Напомним, в США женщину поймали с полной сумкой наркотиков с надписью "Точно не сумка с наркотиками".

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