Отец подал в суд на больницу на миллиард долларов после того, как увидел кесарево сечение жены

Он заявил, что это вызвано у него психотическое заболевание.

Мужчина из Австралии подал в суд на больницу, где он видел, как его жене делали кесарево сечение.

Об этом пишет nypost.com.

Его возлюбленная родила еще в 2018 году. Новоиспеченный отец наблюдал за процессом и заявил, что это повлекло за собой "психоз".

Анил Коппула подал иск через несколько лет после успешной операции, заявив, что этот опыт вызвал "распад его брака".

В документах, подкрепленных его иском, Коппула утверждает, что его "поощряли или разрешали наблюдать за родами, и что он видел внутренние органы и кровь своей жены".

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Кроме того, Коппула утверждает, что "больница нарушила свои обязательства по уходу за ним и обязана возместить ему ущерб".

Его иск требует возмещения ущерба Королевской женской больнице в Мельбурне в размере 1 миллиарда австралийских долларов, что эквивалентно более 642 миллионам долларов США.

В больнице в Австралии заявили, что они не нарушили "обязанности по оказанию медицинской помощи", и Коппула не получил никаких реальных травм из-за кесарева сечения, за которым он наблюдал.

И судья согласился: "Коппула решил представлять себя в суде, где судья Джеймс Гортон отклонил иск, назвав иск "злоупотреблением процедурой".

Напомним, в Польше обнаружили могилу ребенка-"вампира". У него был замок на ноге и зеленая челюсть.

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