Отец подарил сыну на выпускной выигрышный лотерейный билет: на какую сумму он разбогател

Родной человек поздравил его с окончанием средней школы.

Американский подросток начал взрослую жизнь, когда лотерейный билет, полученный в подарок на свой выпускной из средней школы, оказался выигрышным.

Об этом пишет walottery.com.

18-летний парень из Вашингтона выиграл приз в размере 50 000 долларов. Билет ему подарил отец.

Лэнс Уолл из Вашугала сказал представителям лотереи, что папа приобрел подарок в местном маркете Камаса.

Поцарапав билет, чтобы увидеть, был ли он выигрышным, отец увидел, что только что выиграл своему сыну 50 000 долларов, приз, который имеет шансы на выигрыш 1 до 913 000. Он немедленно сообщил новости сыну, который был очень взволнован.

Это был первый лотерейный билет подростка.

Лэнс, ныне наслаждающийся летними каникулами, планирует сэкономить выигрыш. Он надеется стать художником.

Напомним, мужчина живет в заброшенном самолете посреди леса. Он показал, как обустроился.

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