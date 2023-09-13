Британец Марк Эванс восстановил рекорд по количеству одноименных татуировок на теле после того, как имя его семилетней дочери Люси нарисовал на себе еще 400 раз, в результате чего общее количество достигло 667.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Марк впервые установил этот рекорд в 2017 году, сделав на спине 267 татуировок "Люси", однако в 2020 году 27-летняя Дидра Виджил (США) побила рекорд, вытатуировав на себе собственное имя 300 раз.

Первые 267 татуировок / Фото: guinnessworldrecords.com

Марк был полон решимости вернуть рекорд и решил сделать новые татуировки на бедрах.

На создание всех 400 татуировок – по 200 на каждой ноге – ушло пять с половиной часов.

"Мне не терпелось вернуть рекорд и посвятить его своей дочери", – сказал 49-летний Марк.

Отец сделал 667 татуировок с именем своей дочери / Фото: guinnessworldrecords.com

Сначала Марк установил этот рекорд, чтобы отпраздновать рождение Люси, а также собрать средства для больницы, которая оказывала ей помощь в последующие месяцы.

Он сам разработал дизайн для первой серии татуировок, выбрав открытую книгу, означающую Книгу рекордов Гиннеса, с чернилами на спине и именем Люси, написанными снова и снова на двух открытых страницах. Два татуировщика работали целый час, чтобы завершить всю работу.

Марк Эванс с Люси / Фото: guinnessworldrecords.com

Сначала Марк планировал сделать татуировку с именем Люси 100 раз, поскольку, по его мнению, это все, что поместилось бы в схему книги. Однако благодаря умелому почерку художников Марк в итоге получил более чем вдвое больше начальной оценки.

Марк добавил, что не планирует больше заводить детей со своей женой Кэтрин, однако если они отважатся, ему придется сделать "нечто большее".

Напомним, в Одессе пара занялась сексом посреди улицы. Любовники не реагировали на прохожих.

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