Отец сделал гигантскую татуировку на лбу после того, как проиграл спор своему сыну - фото

Мужчина сделал огромную татуировку с логотипом Fortnite на лбу.

Об этом пишет ladbible.com.

50-летний Донни Манко поспорил со своим 23-летним сыном Мемфисом. Они верили, что смогут победить другого в игре Fortnite, и проигравшему придется нанести логотип на свою голову. К несчастью для Донни, он проиграл, и его пришлось наказать. Мужчина пошел в тату-салон и попросил разместить рисунок чуть выше бровей.

Донни Манко / Фото: ladbible.com

Хотя он и сам не был в восторге от результата, настоящий шок испытала его жена.

Донни Манко с женой / Фото: ladbible.com

Многие были убеждены, что это фейковая татуировка, но Мемфис сказал, что это обычное дело для его семьи.

"В этом доме мы не делаем дела наполовину; мы идем ва-банк, половинок нет", – сказал он. "Почему Fortnite, спросите вы? Это было любимое поле битвы в эпической саге нашей семьи о соперничестве и завоевании братьев и сестер. Мне нравится превращать семейные соревнования в живое искусство".

Напомним, муж бросил жену в баре, узнав, что она случайно заказала безумно дорогой коктейль. Напиток стоил 3638 долларов.

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