Отец сделал гигантскую татуировку на лбу после того, как проиграл спор своему сыну - фото

Его жена была в шоке.
Мужчина сделал огромную татуировку с логотипом Fortnite на лбу.
Об этом пишет ladbible.com.
50-летний Донни Манко поспорил со своим 23-летним сыном Мемфисом. Они верили, что смогут победить другого в игре Fortnite, и проигравшему придется нанести логотип на свою голову. К несчастью для Донни, он проиграл, и его пришлось наказать. Мужчина пошел в тату-салон и попросил разместить рисунок чуть выше бровей.
Хотя он и сам не был в восторге от результата, настоящий шок испытала его жена.
Многие были убеждены, что это фейковая татуировка, но Мемфис сказал, что это обычное дело для его семьи.
"В этом доме мы не делаем дела наполовину; мы идем ва-банк, половинок нет", – сказал он. "Почему Fortnite, спросите вы? Это было любимое поле битвы в эпической саге нашей семьи о соперничестве и завоевании братьев и сестер. Мне нравится превращать семейные соревнования в живое искусство".
Напомним, муж бросил жену в баре, узнав, что она случайно заказала безумно дорогой коктейль. Напиток стоил 3638 долларов.
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