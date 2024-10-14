Отец семерых детей, зарабатывающий 160 грн в день, нашел бриллиант, который стоит миллионы – фото

Теперь он сможет отдать свои долги и обеспечить семью.

В Индии жизнь отца навсегда изменилась после того, как он нашел бриллиант стоимостью около 8 миллионов рупий (3,9 млн гривен).

Об этом сообщает Metro.

Это шок для 40-летнего Раджу Гонда, зарабатывающего лишь 325 рупий в день (160 грн), нашедшего особый камень в штате Мадхья-Прадеш, когда копал золото вместе со своим братом.

Они поспешили домой на велосипеде, чтобы забрать маму и поехать в местный алмазный офис, чтобы оценить камень; его вес составил 19,22 карата.

"Мое сердце на мгновение забилось, но я сразу понял, что это бриллиант, когда продолжал вытирать грязь, поскольку он продолжал ярко сиять", — сказал он.

Раджу с братом / Фото: Raju Gond/Rakesh/TIM

На государственном аукционе драгоценный камень, вероятно, принесет около 8 миллионов рупий, что является огромной суммой для рабочего, который проводит свои дни, выполняя самые разные работы, чтобы выжить.

Раджу часто видят за рулем трактора для состоятельного фермера или на полях или алмазных рудниках в районе Панна. Конечно, это не первый раз, когда кто-то находит что-то ценное в этой части Индии. Охотники за бриллиантами приезжают в Панну, район, который иногда называют "бриллиантовой чашей Индии", в течение десятилетий.

"В 1961 году кто-то нашел бриллиант весом 54,55 карата, затем в 2018-м мужчина из Бундельханда нашел бриллиант весом 42 карата стоимостью 15 млн рупий – и вот теперь два брата нашли драгоценный камень", — сказал эксперт по золоту Анупам Сингх.

Правительственная Национальная корпорация по разработке полезных ископаемых (NMDC) позволяет людям арендовать землю и неглубокие шахты за несколько сотен рупий за шанс разбогатеть на колоссальное состояние.

Раджу искал алмазы в течение 10 лет, раскапывая шахту в Кришне Кальянпур, которую его отец взял в аренду два месяца назад.

Семья из 19 человек потратила на получение разрешения 825 рупий (404 грн).

Мужчина нашел бриллиант / Фото: Raju Gond/Rakesh/TIM

Раджу открыл банковский счет и надеется использовать деньги от продажи бриллиантов, чтобы погасить свой долг в размере более 505 000 рупий – сумму, на выплату которой, если бы он работал каждый день, ему понадобилось бы более четырех лет. Тысячи сельских рабочих в Индии имеют долги, часто после того, как взяли кредиты на лечение, образование, приданое или повседневные расходы.

Раджу ждет, когда чиновники пустят его большой бриллиант с молотка. Правительство берет 11% роялти и налог со всего, что оно заработает, а остальное идет ему.

После уплаты долга Раджу говорит, что разделит деньги между своей семьей, в которую входят родители, жена, семь детей, а также семьи его младшего брата и сестры.

"Потом мы вложим деньги в образование всех детей, построим дома, купим землю и, возможно, трактор", – сказал он.

Мужчина нашел бриллиант / Фото: Raju Gond/Rakesh/TIM

Считая, что удача на его стороне, на следующее утро Раджу вернулся к рудникам с инструментами, надеясь увидеть в земле еще один бриллиант.

"Мы будем упорно работать, чтобы найти еще несколько", — сказали братья.

Напомним, мужчина оставил 500 евро чаевых и попал в неприятности. Стало известно, в чем его обвинили.

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