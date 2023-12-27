Отец шокировал, как рождественский подарок для сына сжег семейный дом – фото

Мужчина, решивший сделать Рождество своего сына лучшим днем в жизни, рассказал о трагическом конце этой истории.

Об этом пишет ladbible.com.

Эндрю Битон из Ланкастера "остался ни с чем" после того, как аккумулятор внутри электровелосипеда поджег дом его семьи, и находившиеся внутри едва смогли выбраться.

60-летний отец получил ожоги тела после того, как велосипед, который он купил для своего 12-летнего сына Энди, "взорвался, как фейерверк" посреди ночи, и в считанные минуты охватил дом пламенем.

Эндрю Битон / Фото: PA

"Невинная покупка, которую я приобрел онлайн на рынке, разрушила наш дом и оставила нас ни с чем. Электровелосипед был рождественским подарком для моего сына, и я думал, что он ему понравится, но когда он ночью заряжался на лестнице, он взорвался как граната. У нас вспыхнула лестница, и моя семья была в нескольких минутах от того, чтобы выбраться живыми. Мы остались без дома на шесть месяцев и вернулись назад только на прошлой неделе", — сказал он. "Мои дети до сих пор страдают от пожара. Травма от этого не оставляет тебя, когда ты сталкиваешься с пламенем посреди ночи, как это произошло с нами. Я хочу предостеречь других людей, покупающих онлайн рождественские подарки, быть осторожными. Я думал, что то, что я покупаю, будет безопасным, но это была бомба замедленного действия. По возможности соблюдайте авторитетных розничных продавцов, никто не хочет покупать подарок, который ставит под угрозу безопасность вашей семьи".

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Теперь семья планирует восстановить свой дом за 60 тысяч фунтов стерлингов после того, как последние шесть месяцев прожила у его свекрови.

Напомним, женщина горько расплакалась из-за рождественских подарков от жениха и его семьи. Она пожаловалась, что они ей вручили.

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