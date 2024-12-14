Отец троих детей инсценировал собственную смерть и сбежал: как отомстила жена

Жена отомстила мужу, который был пойман после того, как инсценировал собственную смерть и бросил семью, чтобы жить за пределами страны.

Об этом пишет LADbible.

Райана Боргвардта из штата Висконсин, США, обвиняют в инсценировании своей смерти и бегстве из дома после того, как он сам явился в полицию в среду, 11 декабря.

Согласно сообщениям, шериф округа Грин-Лейк Марк Подолл рассказал, что Боргвардт оставил свою жизнь, чтобы начать еезаново, примерно на четыре месяца, прежде чем он "вернулся сам". Впоследствии Боргвардту были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию, в котором он не признал себя виновным.

Следователи подтвердили, что 45-летний мужчина исчез во время рыбалки на озере Грин-Лейк в августе, где он оставил свой каяк и телефон в озере, а затем приплыл на детской лодке к берегу, где спрятал электровелосипед, чтобы скрыться.

Полиция узнала, что ночью он уехал на велосипеде в Мэдисон, штат Висконсин, а затем сел на автобус в Детройт, штат Мичиган, а затем сел на самолет в Канаду. Оттуда он путешествовал в неизвестном направлении в течение нескольких месяцев, когда его не было.

Сначала власти считали, что он утонул, и потратили месяц на поиски его тела, которые обошлись городу примерно в 35 000 долларов.

Недавно он явился в суд, чтобы сообщить, что считает себя невиновным в выдвинутых обвинениях, и заявил, что будет представлять себя сам, поскольку не может позволить себе адвоката. На это судья ответил, что на следующем заседании ему будет предоставлено государственное представительство.

Райан Боргвардт / Фото: скриншот с видео

Пока мужчина проводил время вдали от семьи, в которую входят трое детей, его близкие были вынуждены собирать обломки его "смерти".

Шериф Подолл рассказал, что перед исчезновением Боргвардт перечислил деньги на зарубежный банковский счет, а также общался с женщиной в Узбекистане.

Хотя они не знают, куда он уехал, хотя есть доказательства того, что он использовал свой паспорт, они подтвердили, что 10 декабря он "прибыл на территорию США". После уплаты залога в размере 500 долларов и обещания явиться на следующее заседание ему разрешили уехать.

Его жена, разделившая с ним дом и жизнь в течение 22 лет, не собиралась смириться с этим испытанием, и как только судебное заседание закончилось, она быстро подала на развод. В судебных документах говорится, что она утверждает, что брак был "безвозвратно разрушен", и подает заявление об единоличной опеке над их детьми.

По словам шерифа Подолла, Боргвардт начал разговаривать с полицией спустя три месяца после исчезновения, когда полиция "дергала его за ниточки", чтобы он вернулся домой на Рождество. На своей пресс-конференции Подолл предположил, что Боргвардт может быть обязан возместить городу затраты на поиски его тела. Полиция заявила, что, когда Боргвардт исчез 12 августа, они искали его в озере в течение 54 дней, но когда он вышел на связь в ноябре, правда вышла наружу.

По словам чиновников, отец троих детей связался с русскоязычной женщиной, соединившей его с полицией. Затем он отправил полиции 24-секундное видео, на котором был запечатлен в квартире с белыми стенами, где он подтвердил, что находится в безопасности: "Я в безопасности, без проблем". Во время общения он якобы рассказал властям о своем побеге, который совершил из-за "личных дел".

Следующее судебное заседание состоится 13 января.

Напомним, тюрьма требует у невиновного мужчины 4,3 млн гривен за "проживание". Он ошибочно отсидел 13 лет.

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