Отец троих детей инсценировал собственную смерть и сбежал: как отомстила жена

Американец предстал перед судом.
Жена отомстила мужу, который был пойман после того, как инсценировал собственную смерть и бросил семью, чтобы жить за пределами страны.
Об этом пишет LADbible.
Райана Боргвардта из штата Висконсин, США, обвиняют в инсценировании своей смерти и бегстве из дома после того, как он сам явился в полицию в среду, 11 декабря.
Согласно сообщениям, шериф округа Грин-Лейк Марк Подолл рассказал, что Боргвардт оставил свою жизнь, чтобы начать еезаново, примерно на четыре месяца, прежде чем он "вернулся сам". Впоследствии Боргвардту были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию, в котором он не признал себя виновным.
Следователи подтвердили, что 45-летний мужчина исчез во время рыбалки на озере Грин-Лейк в августе, где он оставил свой каяк и телефон в озере, а затем приплыл на детской лодке к берегу, где спрятал электровелосипед, чтобы скрыться.
Полиция узнала, что ночью он уехал на велосипеде в Мэдисон, штат Висконсин, а затем сел на автобус в Детройт, штат Мичиган, а затем сел на самолет в Канаду. Оттуда он путешествовал в неизвестном направлении в течение нескольких месяцев, когда его не было.
Сначала власти считали, что он утонул, и потратили месяц на поиски его тела, которые обошлись городу примерно в 35 000 долларов.
Недавно он явился в суд, чтобы сообщить, что считает себя невиновным в выдвинутых обвинениях, и заявил, что будет представлять себя сам, поскольку не может позволить себе адвоката. На это судья ответил, что на следующем заседании ему будет предоставлено государственное представительство.
Пока мужчина проводил время вдали от семьи, в которую входят трое детей, его близкие были вынуждены собирать обломки его "смерти".
Шериф Подолл рассказал, что перед исчезновением Боргвардт перечислил деньги на зарубежный банковский счет, а также общался с женщиной в Узбекистане.
Хотя они не знают, куда он уехал, хотя есть доказательства того, что он использовал свой паспорт, они подтвердили, что 10 декабря он "прибыл на территорию США". После уплаты залога в размере 500 долларов и обещания явиться на следующее заседание ему разрешили уехать.
Его жена, разделившая с ним дом и жизнь в течение 22 лет, не собиралась смириться с этим испытанием, и как только судебное заседание закончилось, она быстро подала на развод. В судебных документах говорится, что она утверждает, что брак был "безвозвратно разрушен", и подает заявление об единоличной опеке над их детьми.
По словам шерифа Подолла, Боргвардт начал разговаривать с полицией спустя три месяца после исчезновения, когда полиция "дергала его за ниточки", чтобы он вернулся домой на Рождество. На своей пресс-конференции Подолл предположил, что Боргвардт может быть обязан возместить городу затраты на поиски его тела. Полиция заявила, что, когда Боргвардт исчез 12 августа, они искали его в озере в течение 54 дней, но когда он вышел на связь в ноябре, правда вышла наружу.
По словам чиновников, отец троих детей связался с русскоязычной женщиной, соединившей его с полицией. Затем он отправил полиции 24-секундное видео, на котором был запечатлен в квартире с белыми стенами, где он подтвердил, что находится в безопасности: "Я в безопасности, без проблем". Во время общения он якобы рассказал властям о своем побеге, который совершил из-за "личных дел".
Следующее судебное заседание состоится 13 января.
Напомним, тюрьма требует у невиновного мужчины 4,3 млн гривен за "проживание". Он ошибочно отсидел 13 лет.
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